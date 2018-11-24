"سامسونغ" تعتذر عن إصابة عمّال بالسرطان

هسبريس - إفي

اعتذرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للتكنولوجيا عن الأمراض التي أصابت عدد من عمالها وأبنائهم، ومن بينها مرض السرطان، مبرزة التزامها بدفع التعويضات المالية المستحقة.

وأكد العضو في مجلس رئاسة الشركة، كيم كي-نام، في فعالية رسمية أقيمت للاعتذار وحضرها ممثلين عن المتضررين "لم نتعامل بحرص مع كل هذه الأمراض ولم نحل المشكلة بشكل سريع"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

وبدأ الأمر في عام 2007 حين توفي عامل بمرض سرطان الدم "اللوكيميا" وبدأت في الظهور حالات أخرى لعمال سابقين بمصانع المعالجات الدقيقة والشاشات التي تنتجها "سامسونغ".

وتقدر المنظمات التي تدافع عن حقوق العمال، عدد الضحايا بأكثر من 200 شخص.

وقال المسؤول بالشركة "لقد عانى زملاء أعزاء وأسرهم على مدار وقت طويل، لكن "سامسونغ إلكترونيكس" لم تواجه هذه المسألة في وقت مبكر".

وأعلنت لجنة وسيطة بين الطرفين التوصل لاتفاق ستدفع الشركة بموجبه 150 مليون وون (نحو 132 ألف دولار) لكل حالة.