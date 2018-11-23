تحليق مروحيات فوق الكرملين يثير الحيرة بموسكو

هسبريس - أ.ف.ب

انشغل أهالي موسكو، الجمعة، بتسجيلات مصورة أظهرت مروحيات تحلق فوق الكرملين، على متن إحداها مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لا شيء يدعو إلى القلق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تدريبات أمنية.

وقال بيسكوف في حديث صحافي روتيني: "أستطيع أن أؤكد أن تدريبات أجريت"، مضيفا: "لا إجراءات استثنائية تتعلق بها"، وتابع: "فيما ظل القسم الأكبر من المقر مفتوحا أمام العامة، فإنه يبقى منشأة يخضع الدخول إليها لقيود، لذا فإن القيام بتدريبات كتلك إجراء عاد".

وأظهرت التسجيلات الخميس مروحيتين تقلعان من الكرملين، المقر الرسمي للرئيس الروسي في قلب موسكو.

وغرد أرتيوم كليوشين على "تويتر": "مروحيات تحلق فوق الكرملين. نسعى إلى معرفة ما تنقله".

وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصادر مطلعة أن الطلعات تأتي في إطار ما سيصبح تدريبات روتينية لأجهزة الأمن وسط موسكو.

وأحال بيسكوف الأسئلة الأخرى على جهاز الحرس الفدرالي المكلف بحماية الزعيم الروسي.

ووصف الجهاز الطلعات بأنها في إطار تمارينه المقررة، مشيرا إلى أن طلعات أخرى ستجري لاحقا.

وقال المتحدث ألكسندر رياسكوف لوكالة فرانس برس: "هذه المرحلة من التدريبات تمت كما هو مقرر".

والتسجيل المصور الذي بثه التلفزيون الوطني الجمعة أثار الذهول وألهب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال معلق على "تويتر": "إنها على الأرجح تدريبات طوارئ للتصدي لسيناريو هجوم على الكرملين".