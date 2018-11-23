24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ناشطات: قانون الحالة المدنية "مجحف" ويكرّس العنف ضد النساء
- العنف ضد النساء
- أجواء احتفالية ترافق الإفراج عن موسيقيي الشارع بالدار البيضاء
- إضراب عام جديد يشل حركة المطارات المغربية
- مطاراتنا تحظر على الزوار والمستقبلين الولوج إلى المرافق!
"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)
الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر (5.00)
مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)
مكتب السكك الحديدية يربط بين مدينتي مراكش وطنجة في 5 ساعات (4.00)
- مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب - (196)
- الجزائر ترد على دعوة الملك إلى الحوار بطلب عقد قمة مغاربية - (159)
- قانون "مساواة الميراث" يسير نحو التطبيق في المجتمع التونسي - (61)
- خلافات الأغلبية تعمق تأجيل مناقشة قانون الأمازيغية في البرلمان - (58)
- مكتب السكك الحديدية يربط بين مدينتي مراكش وطنجة في 5 ساعات - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحليق مروحيات فوق الكرملين يثير الحيرة بموسكو
انشغل أهالي موسكو، الجمعة، بتسجيلات مصورة أظهرت مروحيات تحلق فوق الكرملين، على متن إحداها مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لا شيء يدعو إلى القلق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تدريبات أمنية.
وقال بيسكوف في حديث صحافي روتيني: "أستطيع أن أؤكد أن تدريبات أجريت"، مضيفا: "لا إجراءات استثنائية تتعلق بها"، وتابع: "فيما ظل القسم الأكبر من المقر مفتوحا أمام العامة، فإنه يبقى منشأة يخضع الدخول إليها لقيود، لذا فإن القيام بتدريبات كتلك إجراء عاد".
وأظهرت التسجيلات الخميس مروحيتين تقلعان من الكرملين، المقر الرسمي للرئيس الروسي في قلب موسكو.
وغرد أرتيوم كليوشين على "تويتر": "مروحيات تحلق فوق الكرملين. نسعى إلى معرفة ما تنقله".
وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصادر مطلعة أن الطلعات تأتي في إطار ما سيصبح تدريبات روتينية لأجهزة الأمن وسط موسكو.
وأحال بيسكوف الأسئلة الأخرى على جهاز الحرس الفدرالي المكلف بحماية الزعيم الروسي.
ووصف الجهاز الطلعات بأنها في إطار تمارينه المقررة، مشيرا إلى أن طلعات أخرى ستجري لاحقا.
وقال المتحدث ألكسندر رياسكوف لوكالة فرانس برس: "هذه المرحلة من التدريبات تمت كما هو مقرر".
والتسجيل المصور الذي بثه التلفزيون الوطني الجمعة أثار الذهول وألهب مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال معلق على "تويتر": "إنها على الأرجح تدريبات طوارئ للتصدي لسيناريو هجوم على الكرملين".