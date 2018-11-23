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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث

الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث

الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث
هسبريس - متابعة
الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:10

صادقت الحكومة التونسية، الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.

ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)".

أما القانون الثاني فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، "مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء".

وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث على البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.

وفي 13 غشت الماضي، أعلن السبسي عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 غشت): "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا".

وأضاف أن "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك".

وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في غشت الماضي أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا على مشروع القانون.

ومطلع يونيو الماضي، قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية) تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ"الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.

أما الجزء الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - stof الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:16
إنتظرو غضب الجبار. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا.
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38
2 - يوسف الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:18
قرب الساعة هدا
الله يدينا في الضو
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37
3 - باحث عن الحقيقة الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:18
استعدوا يا مغاربة لزلزال المساواة في الارث بين الرجل والمرأة وقلب كلام الله رأسا على عقب . عار عليكم يا حكومة تونس ويا شعب تونس الهذا الحد اصبح كلام الله عندكم غير صحيح ؟
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35
4 - الفرحان الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:19
هذا ما جنيناه من التورات او الربيع العربي تخريب الدين وتغيير شر ع الله وتدمير دول واحتلالها
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17
5 - بركاكة في الطاليان الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:22
نتمناوها في المغرب نيت، و باسرع وقت لنلتحق بركب الدول المنفتحة و المتقدمة
لا فرق بين النساء و الرجال. و اتمني ان لا يضهر الارهابين و المتشددين الرجعين المتخلفين. نحن في المسار الصحيح
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-48
6 - لا علماني الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:22
مشكينة تونس راءدة الربيع العربي.لا هي ادركت ثقافة الغرب ولا ادركت دين الاسلام.علمانيتها ستغرقها في مزيد من المشاكل ومن ابتغى العزة بعيدا عن شرع الله ادله الله
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32
7 - Politician الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:22
مبروك للتوانسة و العقبة لينا . راه حنى فعصر غزو الفضاء ماشي القرن 7
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-40
8 - ساخط الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:23
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اللهم لا تحملنا ماقام به السفهاء منا.تونس ومند اللعين والمنبود بورقيبة وهي مختبر للعلمانيين الصهاينة لدس سمومهم في المجتمعات الاسلامية.وحتى هدا الشيخ الحقير القايد السبسي عوض ان يمضي ماتبقا له من عمره في عبادة الله .يكمل مابداه سلفه المدكور سابقا.التطاول على كلام الله وعصيان احكامه هدا كل ما نجحوا في فعله.اما النهوض ببلدهم والرفع من مستوى عيش الشعب فلا يهمهم.
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23
9 - karim الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:24
واش بقت فالمساواة، اش غاقسمو بعدا ، الخوى الخاوي
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22
10 - mosslim walakine الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:25
الحمد لله ...ظهر الحق و زهق الباطل..... الله ربنا لا يحب الظلم ..حتى ان جاء به الانبياء الذين يبقون بشرا مثلنا..يخطؤون و يصيبون...عقبالنا في المغرب ان نستيقظ من السبات
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-27
11 - ali الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:26
أنا لست فقيها لكن الإرث جاء صريح و واضح في القرآن إذن أنا أشفق على هؤلاء المصوتين بنعم فالقرآن كلام الله فلا داعي للمجادلة في المحسوم
من جهة ثانية لو كان المواطن التونسي و المغربي يعيش الرفاهية لن يفكر في الإرث
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13
12 - ahmed الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:28
سبحان الله. ما ان اعلن السبسي نيته تلك حتي ابتليت البلاد بارتفاع البطالة والغلاء والتضخم وقلة الموارد المالية رغم مجهوداتهم الجبارة لمحاولة جلب الاستثمارات.

انها البداية فقط. فلتمطر النساء عليكم الامطار والبركة في ارزاقكم.

ثورة الياسمين كشفت اسطورة النمودج القرطاجي الفريد الذي كان بتغني به لعقود نظام يوسف بن علي
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7
13 - الأنسان الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:30
الخطوة الكبيرة في ألإتجاه الصحيح للحضارة الإنسانية، ذلك الذي أقدمت عليها تونس، هذا البلاد الذي حضي بشرف و حظ حكم فخامة رئيس إسمه الحبيب بورقيبة.
لقد تجرأ هذا الرجل على تبني الفكر الحداثي المحترم للمرأة كإنسان عوض الفكر الديني البليد الذي يرى المرأة كجسم للمتعة و كهذية ربانية لتفريغ النزوات الدكورية.
لا توجد ولا دولة إرتكزت على الفكر الميتافيزيقي فبلغت الاحترام اللازم للإنسان.
لكم في الخشقجة لموعضة لأولي الألباب.
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-15
14 - غير مهم الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:31
ستكون بعض النسوة ضد المساواة ،
قولة منسوبة أفلطون :لو أمطرت السماء حرية لحمل بعض العبيد المظلات.
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-5
15 - farida الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:31
قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا}، وقوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}
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13
16 - bouaazza الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:31
Après la rupture du jeûne de bourghiba"président"puis la tunisienne peut se marier avec un juif,un chrétien,un chien...et maintenant la tunisienne a le même héritage que l'homme tunisien,certains peuvent dire que c'est la liberté,d'autres diront que l'homme tunisien est une femme,d'autres diront que faire des études supérieur à l'occidentale et chez les occidentaux ça influence obligatoirement et engendre un lavage de cerveau et un gommage de l'identité culturelle,moi je dirai on est musulmans ou pas
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5
17 - خالد الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:32
احسنت يا تونس، مزيدا من التقدم و الإزدهار. لا تلتفتي إلى أعداء الحرية و أتباع أصحاب العمامات.
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-14
18 - الزموري الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:32
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
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0
19 - جليل نور الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:32
هنيئا للمرأة التونسية هذه الخطوة الهامة في طريق أن تفرض نفسها كإنسان كامل الحقوق..هي في نفس الوقت بداية مرحلة جديدة في النضال لحماية مكتسباتها بكل ما أوتيت من قوة و شجاعة و ذكاء..
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20 - سعيد الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:32
الأصل في الشريعة الإسلامية هو للذكر مثل حظ الاثنيين ،و ذالك لأن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، لأن الرجل ينفق مبدئيا على زوجته و والديه و اخواته قبل زواجهن ،و ان طلقن أو رملن، فمن واجبه اعانتهن و ابناءهن (الانفة الإسلامية )التي تحث على النفقة على ذوي القربى، ،لكن في عصرنا اصبح الكثير من (الرجال ) تنفق عليهم زوجاتهم و اخواتهم و حتى أمهاتهم، لذا وجب على العلماء الاجتهاد في مقاصد الشريعة (فالخليفة عمر (ض) عطل حد السرقة في عام القحط و لم يطبقه على السارق لأن المرء فوق طاقته لا يلام
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21 - zaccaria الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:33
حكم بورقيبة ولى ليس بغريب على تونس
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22 - xline الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:33
a question please is tunusia an Islamic state ?
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23 - richi الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:34
ما قال الله في كتابه الكريم هذا .ل.انه بهتان وخروج عن الطريق فالارث مفصل في القرآن ولكل ذي حق حقه .اللهم الكل بنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا.
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24 - عبد الله الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:36
الحكومة التونسية تتطاول على حكم الله ...لا حول ولا قوة إلا بالله .........!!!
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25 - آية دعاء الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:36
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تجرأ البشر على تغيير حكم ثابت في القرآن الكريم؟
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26 - kamal الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:36
هنيئا لتونس بهذا السبق، المجتمعات تتقدم بالمضي إلى الأمام وليس بالرجوع إلى الوراء 1400 سنة
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27 - محمد سعيد KSA الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:36
السلام عليكم

المواريث حكم فيها الله من فوق سبع سماوات ولم يتركها للفقهاء ليجتهدوا فيها لأن المواريث باب واسع للفرقة بين الأخوة وقطيعة للرحم فعظمها الله.

قال تعالى:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

أصلح الله حال أهلنا في تونس حيث أصبحت ولاده للفتن من الربيع العربي وصولا لنقض حكم الله في المواريث.
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28 - أيوب الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:37
هادا هو المعقول ولا بالاك خليونا من الجانب الديني حتى الأنثى تشد حقها بالنصف ماشي نعطيها شوية حيت الدين قالها ونزرب عليها ثانيا مثل هذا العمل ماشي حرام يعني بلا مابداو تبلابليو
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29 - عبد الحميد الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:37
يبدو أن شرارة هذا القانون ستشعل نار أو نور العلمانية، وستنتقل العدوى سلبا وإيجابا إلى الكثير من الدول الإسلامية، خاصة بالمغرب العربي/الأمازيغي، وسيشجع هذا الأمر التخلي عن الدولة الدينية والخلافة الإسلامية، وسيحتدم الصراع بين السلفيين والحداثيين، فهل سيكون الصراع المحتدم ناريا أو إديولوجيا؟ هذا ما ستكشف عنه السنوات القليلة القادمة.
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30 - hassan الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:37
بحال ايلا هاد القانون غايردهوم من الدول المتقدمة, اما فالواقع التاريخ تايأكد على ان تقدم اي دولة اقتصاديا لاااا علاااقة له لا بالارث و لا بالمساواة, و انما بالحرية الاقتصادية و نقص البيروقراطية, الحرية الاقتصادية اي ان للانسان الحق في الاستثمار و التصرف في امواله بدون تدخل الدولة بكل صغيرة و كبيرة و بنقص الضرائب, اما البيروقراطية فهي تسهيل انشاء المشاريع بدون الجري خلف اوراق لا تنتهي و ضرائب لا تنتهي. هذا ما سيقدم التقدم و الازدهار للبلد و المساواة في الارث. معظم الدول الغربية وصلت اوج قوتها و اغلبها لم يكن حتى يعطي للمرأة حق التصويت.

من ناحية اخرى فالعدل في هذه القضية هو ان تنسحب الدولة تماما من اقرار اي قانون له علاقة بالأرث, و تعطى الحرية لصاحب المال القرار التام عن كيفية توزيعه, فان رغب بالشريعة الاسلامية فله ذلك, و ان اراد المساواة فله ذلك, و ان اراد ان يتبرع به فله ذلك, اما ان توفي و لم يحدد, فهنا نرجع للأصل و هو الشريعة الاسلامية, لانه قانون طبق لمئات السنين و اصبح عرفا متفق عليه و اساسا في المجتمع التونسي.

اما هنا فانهم يفرضون عليك المساواة, حتى حريتك في مالك اخذوها.

و شكرا
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31 - متابع الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:37
واخيرا تحقق العدل الرباني . بالعدل به قامت السماوات والارض . ومما اعجبني ان القانون اختياري من اراد تطبيق الشريعة فله ذلك ومن اراد المساوات فله ذلك و سترى بعد فترة من الزمن غير طويلة ان الكل سيتخلى عن الشريعة والايام بيننا .
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32 - Free Spirit الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:38
congratulations Tunisia, congratulations to the Tunisian women, Moroccan women will be next , great news thank you hespress
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33 - التقليد الاعمى الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:38
المساوات في الأرث يعني أن الدولة غير إسلامية لأنها لاتطبق شرع الله.كان من المفروض عليها أولا تقليد الغرب في الديموقرطية.
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34 - منير الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:38
ومادا عن قول الله تعالى. #و للدكر حظ الأنثيين# أنها ستكون كارثة عظمى ووصمة عار على التونسيين و بدون شك فدول أخرى ستسير على نفس النهج و العياد بالله
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35 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:38
يريدون أن يبدلوا كلام الله . وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم . صدق الله العظيم . كل مشاكل النساء تجيئنا من الغرب ومن تونس ايضا وهذا منذ زمن بورقيبة بدات الامور تنتشر في البلدان العربية
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36 - khadija الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:39
أضعف الإيمان أن يقول المرء : اللهم إن هذا منكر.عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم . هل تقدر على أن تجعلها حلالا؟ القرآن خط أحمر يا مسلمي تونس.
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37 - AHMED الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:39
يقول تعالى في سورة البقرة( وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (281).
باي وجه ستلقى الله يا من الغيت احكام الارث التي فصلها الخالق و عوضتها باحكام هي من صنع البشر بعد ان اغواكم الشيطان فاصبحتم ترون الحق باطلا و الباطل حقا
وصدق الله عز و جل حين قال في سورة ابراهيم ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(22)
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38 - مواطنة الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:39
لاحول ولا قوة الا بالله.انتكاسة اخرى لبلد مسلم تضاف الى جواز الافطار في رمضان.العلمانيون يعيشون اسعد ايامهم.انصح حزب النهضة بالانسحاب من الحكومة التي فازت بالرشاوى واموال الخليج
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39 - باحث عن الحقيقة تابع الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:39
للاسف الحكومات العربية ماضية في سياسات تنصير شعوبها ودساتيرها وقوانينها ، فلا داعي للهرج والمرج لانه لا فائدة من الشعارات واللافتات والاعتراضات ، كل ذلك تراه الحكومات ومن يناصرها مجرد عويل يعلو ثم يخفت ويخفت الى ان يذوب اصحابه . لقد تعودت الحكومات العربية تشريع القوانين دونما النظر الى هموم وراي الشعب وكذلك البرلمانيون الذين يمثلون شعوبهم لا قيمة لهم امام قرار الحكومات فهم مجرد كراكيز ودمى تحركها الحكومات كما تشاء
لله الامر كله
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40 - صحراوي مغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:39
قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم القوم الفاسقون.
وقال عز وجل أذا اراد الله ان يهلك قرية امر مترفيها بالفساد ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا .
تونس بهذا القرار تمشي في طريق الدمار ولعياد بالله فهم يحاربون الله وقد ياتيهم العداب من حيت لايعلمون
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41 - متتبع الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:40
تلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. على اي لا تهمنا تونس فدمغرافيتها لا تتعدى بضع ملايين و تعتبر دولة علمانية وليست دولة مسلمة.
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42 - مغربي قح الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:41
قال تعالى: { يوصِيكم اللَّه في أولادِكم للذَّكرِ مِثلُ حظِّ الْأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم
هذا الكلام ليس كلام الفقهاء والعلماء كي يفتي فيه البشر ويُحرفوه ويغيروه على هواهم بل هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل التحريف ولا يحتمل التأويل
لكن للأسف تونس ومعها لبنان رغم صغر حجمهم كدول لكن دائما كان لهم تأثير كبير في زرع كل ما هو دخيل على هذه المنطقة الإسلامية من أفكار علمانية غربية لا علاقة لها بها وبعدما تسببو في الخراب الذي تعيشه المنطقة كلها بسبب ما أسموه بالربيع العربي الذي انطلق أول مرة من تونس وأوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم من خراب ها هم اليوم يخرجون علينا كل مرة بقانون جديد يحارب كل ما له علاقة بالإسلام فبعدما حلٌلو زواج الكافر بالمسلمة وغيرها من الأشياء التي لا يقبل بها أي مسلم ها هم اليوم شرعو المساوات في الإرث خلافا لما أمر به الله سبحانه وتعالى وأكيد سيتبعهم إخوانهم العلمانيين من دول عربية أخرى للمطالبة بتشريع ما شرعه التونسيين ليتحقق للغربيين حلمهم بضرب الإسلام في هذه المنطقة التي وضعو فيها عملاء لهم ليُنفدو لهم مخططاتهم الشيطانية ودائما البداية تكون من تونس!!!!
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43 - أمير بلا إمارة الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:41
تونس غادية في الطريق الصحيح ولو كره الكارهون. وتسلقها سلم التنمية البشرية بخطى ثابته خير دليل على ذلك.
بزاف يرددون كالببغاوات " ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الكافرون او الخاسرون او الضالون او..... " او هذه من علامات الساعة، أو انه سيحدث زلزال او او العديد من التخويفات والترهيبات التي عودنا عليها حراس المعبد وأتباعهم ...
آلاف السنين والغرب لايحكم بما "أنزل الله" وهم في أفضل حال من المسلمين كافة ويتفوقون عليهم في كل المجالات، بل هناك مجتمعات شديدة الكفر وتكره الإسلام ورغم ذلك فهي في ازدهار وتقدم دائم وسكانها ينعمون بالحياة الكريمة ويعيشون في بيئة تسودها السلم والسلام والطمأنينة بخلاف جل الدول الاسلامية.
مئات السنين وجل الدول الاسلامية تخلت جزئيا او كليا عن بعض أحكام "الاه المسلمين" كالرجم حتى الموت أو قطع الرقاب او قطع الأيدي او الرمي من شاهق ولم يحدث شيء لازلزال ولا تسونامي ولا هم يحزنزن.
بل التسونامي ضرب أكبر دولة اسلامية اندونيسيا والمعروف عليهم أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية الى حد كبير.

وكنا يقول المثل القافلة تسير و...

بالتوفيق لخوتنا التوانسا وعقبة لنا ولو كره الكارهون
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44 - مواطن مغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:41
قال الله تعالى (للذكر مثل حظ الانثيين )
عجبا لقوم وصلت بهم الوقاحة إلى حد تغيير شرع الله باسم الحداثة و يدعون أنهم مسلمين. أقول لكم بأنكم دخلتم في حرب مع الله فاستعدوا للأسوأ فغضب الله شديد لو كنتم تعلمون.
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45 - العجب الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:42
اظن انه حان وقت دمار السبسي لأنه من يعارض شرع الله فإنه يؤخذ جزاءه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي اية اخرى الظالمون وفي اية اخرى الفاسقون
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46 - أمجوظ الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:43
الف مبروك للمرأة التونسية والف مبروك لتونس دائما سباقة الى القيم الانسانية النبيلة و المساواة جزء منها عقبى لنا للانعتاق من القوانين الدينية البائدة المتخلفة التي تجرنا الى الوراء
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47 - الدكالي الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:43
رجل بلغ من العمر عثيا. غلب عليه شيطانه. وهي في تعبيد طريق تونس نحو الكفر البواح لكن اظن ان مصيره لن يختلف عن مصير سيده بورقيبة
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48 - Abdellah baroudi الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:43
يحاربون شرع الله بدعوى الديموقراطية و المساواة.
والله متم نوره ولو كره الكافرون.
حلو هده القضية مات الزوج وترك زوجة و بنتتين و وابن وثلات اخوات
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49 - مغاربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:43
الناس يجتهدون في العمل الصالح وفيما يرضي الله وانتم تجتهدون في معصيته تضربون النص القراني عرض الحاءط من اجل دنيا فانية بءس القوم انتم والله كل من صوت لصالح ذلك سيكون حسابه عند المولى عسير اللهم اني قد بلغت
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50 - غيور على دينه الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:44
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اي قانون يعلو فوق القانون الالهي قال الله تعالى "ان هدا القرآن يهدي للتي هي أقوم" اتقوا ربكم عسى ان يصيبكم غضبه والعياد بالله.
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51 - الجينرال الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:44
تونس خطوه خطوه غادي تمشي بعيد. حتى سياسيا سوف تتقدم بشكل كبير. وتصبح من الدوال الديمقراطيه كا فرنسا و المانيا و امريكا...تونس في الطريق الصحيح
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52 - HMIDA الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:45
الله يدير السلامة ما بقى ما يعجب
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53 - بنت الرباط الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:46
فليعلنوا صراحة انهم دولة لا تنتمي للعالم الاسلامي. ثم ليفعلوا ماشاؤوا
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54 - Zipto الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:46
هل تعلمون انه لولا العلمانية التي كانت في تونس لكانت مثل ليبيا و اليمن و سوريا؟ الشعب التونسي راقي بفضل علمانيته الواضحة و هو شعب غير منافق كباقي شعوب المنطقة فحتى في رمضان من اراد ان يصوم يصوم و من اراد الافطار يفطر.
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55 - abdou الجمعة 23 نونبر 2018 - 20:46
ا حيي هدا القرار الشجاع اللذي يضمن المساوات بين الذكور والاناث
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