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كُتّاب وآراء
الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث
صادقت الحكومة التونسية، الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء عقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.
ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)".
أما القانون الثاني فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. وقد قرر مجلس الوزراء، بهذا الشأن، "مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء".
وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث على البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.
وفي 13 غشت الماضي، أعلن السبسي عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.
وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 غشت): "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا".
وأضاف أن "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك".
وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين، في غشت الماضي أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من المحافظات الأخرى بالبلاد، احتجاجا على مشروع القانون.
ومطلع يونيو الماضي، قدمت لجنة الحريات الفردية والمساواة (رئاسية) تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين؛ الأول مخصّص لـ"الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات بإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية.
أما الجزء الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم الذين ولدوا خارج إطار الزواج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
لا فرق بين النساء و الرجال. و اتمني ان لا يضهر الارهابين و المتشددين الرجعين المتخلفين. نحن في المسار الصحيح
من جهة ثانية لو كان المواطن التونسي و المغربي يعيش الرفاهية لن يفكر في الإرث
انها البداية فقط. فلتمطر النساء عليكم الامطار والبركة في ارزاقكم.
ثورة الياسمين كشفت اسطورة النمودج القرطاجي الفريد الذي كان بتغني به لعقود نظام يوسف بن علي
لقد تجرأ هذا الرجل على تبني الفكر الحداثي المحترم للمرأة كإنسان عوض الفكر الديني البليد الذي يرى المرأة كجسم للمتعة و كهذية ربانية لتفريغ النزوات الدكورية.
لا توجد ولا دولة إرتكزت على الفكر الميتافيزيقي فبلغت الاحترام اللازم للإنسان.
لكم في الخشقجة لموعضة لأولي الألباب.
قولة منسوبة أفلطون :لو أمطرت السماء حرية لحمل بعض العبيد المظلات.
المواريث حكم فيها الله من فوق سبع سماوات ولم يتركها للفقهاء ليجتهدوا فيها لأن المواريث باب واسع للفرقة بين الأخوة وقطيعة للرحم فعظمها الله.
قال تعالى:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
أصلح الله حال أهلنا في تونس حيث أصبحت ولاده للفتن من الربيع العربي وصولا لنقض حكم الله في المواريث.
من ناحية اخرى فالعدل في هذه القضية هو ان تنسحب الدولة تماما من اقرار اي قانون له علاقة بالأرث, و تعطى الحرية لصاحب المال القرار التام عن كيفية توزيعه, فان رغب بالشريعة الاسلامية فله ذلك, و ان اراد المساواة فله ذلك, و ان اراد ان يتبرع به فله ذلك, اما ان توفي و لم يحدد, فهنا نرجع للأصل و هو الشريعة الاسلامية, لانه قانون طبق لمئات السنين و اصبح عرفا متفق عليه و اساسا في المجتمع التونسي.
اما هنا فانهم يفرضون عليك المساواة, حتى حريتك في مالك اخذوها.
و شكرا
باي وجه ستلقى الله يا من الغيت احكام الارث التي فصلها الخالق و عوضتها باحكام هي من صنع البشر بعد ان اغواكم الشيطان فاصبحتم ترون الحق باطلا و الباطل حقا
وصدق الله عز و جل حين قال في سورة ابراهيم ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )(22)
لله الامر كله
وقال عز وجل أذا اراد الله ان يهلك قرية امر مترفيها بالفساد ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا .
تونس بهذا القرار تمشي في طريق الدمار ولعياد بالله فهم يحاربون الله وقد ياتيهم العداب من حيت لايعلمون
هذا الكلام ليس كلام الفقهاء والعلماء كي يفتي فيه البشر ويُحرفوه ويغيروه على هواهم بل هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل التحريف ولا يحتمل التأويل
لكن للأسف تونس ومعها لبنان رغم صغر حجمهم كدول لكن دائما كان لهم تأثير كبير في زرع كل ما هو دخيل على هذه المنطقة الإسلامية من أفكار علمانية غربية لا علاقة لها بها وبعدما تسببو في الخراب الذي تعيشه المنطقة كلها بسبب ما أسموه بالربيع العربي الذي انطلق أول مرة من تونس وأوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم من خراب ها هم اليوم يخرجون علينا كل مرة بقانون جديد يحارب كل ما له علاقة بالإسلام فبعدما حلٌلو زواج الكافر بالمسلمة وغيرها من الأشياء التي لا يقبل بها أي مسلم ها هم اليوم شرعو المساوات في الإرث خلافا لما أمر به الله سبحانه وتعالى وأكيد سيتبعهم إخوانهم العلمانيين من دول عربية أخرى للمطالبة بتشريع ما شرعه التونسيين ليتحقق للغربيين حلمهم بضرب الإسلام في هذه المنطقة التي وضعو فيها عملاء لهم ليُنفدو لهم مخططاتهم الشيطانية ودائما البداية تكون من تونس!!!!
بزاف يرددون كالببغاوات " ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الكافرون او الخاسرون او الضالون او..... " او هذه من علامات الساعة، أو انه سيحدث زلزال او او العديد من التخويفات والترهيبات التي عودنا عليها حراس المعبد وأتباعهم ...
آلاف السنين والغرب لايحكم بما "أنزل الله" وهم في أفضل حال من المسلمين كافة ويتفوقون عليهم في كل المجالات، بل هناك مجتمعات شديدة الكفر وتكره الإسلام ورغم ذلك فهي في ازدهار وتقدم دائم وسكانها ينعمون بالحياة الكريمة ويعيشون في بيئة تسودها السلم والسلام والطمأنينة بخلاف جل الدول الاسلامية.
مئات السنين وجل الدول الاسلامية تخلت جزئيا او كليا عن بعض أحكام "الاه المسلمين" كالرجم حتى الموت أو قطع الرقاب او قطع الأيدي او الرمي من شاهق ولم يحدث شيء لازلزال ولا تسونامي ولا هم يحزنزن.
بل التسونامي ضرب أكبر دولة اسلامية اندونيسيا والمعروف عليهم أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية الى حد كبير.
وكنا يقول المثل القافلة تسير و...
بالتوفيق لخوتنا التوانسا وعقبة لنا ولو كره الكارهون
عجبا لقوم وصلت بهم الوقاحة إلى حد تغيير شرع الله باسم الحداثة و يدعون أنهم مسلمين. أقول لكم بأنكم دخلتم في حرب مع الله فاستعدوا للأسوأ فغضب الله شديد لو كنتم تعلمون.
والله متم نوره ولو كره الكافرون.
حلو هده القضية مات الزوج وترك زوجة و بنتتين و وابن وثلات اخوات