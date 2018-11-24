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الرئيسية | خارج الحدود | قاصران يحلقان بطائرة مسروقة في يوتا الأمريكية

قاصران يحلقان بطائرة مسروقة في يوتا الأمريكية

قاصران يحلقان بطائرة مسروقة في يوتا الأمريكية
هسبريس - رويترز
السبت 24 نونبر 2018 - 19:40

قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة، في منطقة قروية شرق ولاية يوتا، وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع؛ ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه، في بيان، إن المراهقين يبلغان من العمر 14 و15 عاما، وقد سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة؛ شمال شرق يوتا.

حلق المراهقان على ارتفاع منخفض فوق الطريق السريع رقم 40. وقال مكتب قائد الشرطة إنهما شوهدا فوق منطقة جوشر، على بعد نحو 50 كيلومترا غرب المنطقة التي أقلعا منها.

وأضاف المكتب أن القاصرين فكرا في مواصلة الطيران غربا، إلى منطقة أكثر سكانا في يوتا، ثم قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي؛ على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.

وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار، وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة. ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما، ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل للمكتب.

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