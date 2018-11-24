24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التظلم "الافتراضي" للأمنيين ومنزلق "الإخلال المهني"
- حقوقيون يطالبون بتبسيط مساطر تسجيل الأطفال
- إضراب عام جديد يشل حركة المطارات المغربية
- أكذوبة محاربة العنف ضد النساء
- هل انتهى عصر "ما يطلبه المستمعون"!؟
الأوراش السككية تحيي مطالب جهة سوس بإيصال القطار إلى أكادير (5.00)
- مثقفون مغاربة: عمر عبد الكافي يغرس جذور التطرف والتشدد الديني - (224)
- الحكومة التونسية تصادق على مشروع قانون للمساواة في الإرث - (153)
- هكذا تهربت الجزائر من الرد على مبادرة الملك في "خطاب المسيرة" - (113)
- هذه دلالات دعوة الجزائر إلى اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية - (109)
- إنتاج الزيتون والحوامض يقترب من تحقيق أرقام قياسية في المغرب - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مجلس الأمن الدولي يعفي "بيونغ يانغ" من عقوبات
منح مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية إعفاء من العقوبات المفروضة عليها لتنفذ مشروع سكة حديدية مع كوريا الجنوبية، بينما سيول اعتبرت ان القرار يعد حافزا قويا لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين الكوريتين.
وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، في بيان، فيما يتعلق بالمشروع الذي يهدف إلى تحديث القطارات وربطها بين كلا البلدين: "هذا يعني أن المشروع تم الاعتراف به، وتلقى دعما من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.التعاون بين الكوريتين سوف يدخل مرحلة جديدة".
وكشف مصدر دبلوماسي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وافق على القرار بإجماع الآراء، وسمح بشحن الوقود ومواد أخرى للمشروع إلى الشمال، كان سيتم حظرها بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، لبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية.
كانت سيول قد طلبت إعفاء مؤقتا لإجراء دراسات ميدانية في الشمال كجزء من مشروع إعادة ربط السكك الحديدية، والذي تم الاتفاق عليه في قمة الكوريتين في شهر شتنبر الماضي. وتأخر بدء العمل لعدة أشهر، بعد أن منعت قيادة الأمم المتحدة وأمريكا وصول تلك المواد بزعم وجود مشاكل إجرائية.
وقد فسّر البعض الحصار على أنه مؤشر على استياء واشنطن من انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على النظام الكوري الشمالي، وتسريع التعاون بين الكوريتين، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ متوقفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كوريا الشمالية غيرت سلوكياتها واتجهت نحو الأفضل نجاح والتخلي على خرافات الشيوعية؛
والجزائر ﻻ زالت مستمرة فى لخروفات المتجاويزة؛ نحن نعيش في لعصر العولمة والتنفوسية في كل الميادين والمجلات العلمية وغيرها من ﻹقتصاد وتعاون وتكامل في كل لميادين.