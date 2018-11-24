مجلس الأمن الدولي يعفي "بيونغ يانغ" من عقوبات

هسبريس ـ مُتابعة

منح مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية إعفاء من العقوبات المفروضة عليها لتنفذ مشروع سكة حديدية مع كوريا الجنوبية، بينما سيول اعتبرت ان القرار يعد حافزا قويا لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين الكوريتين.

وقال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، في بيان، فيما يتعلق بالمشروع الذي يهدف إلى تحديث القطارات وربطها بين كلا البلدين: "هذا يعني أن المشروع تم الاعتراف به، وتلقى دعما من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.التعاون بين الكوريتين سوف يدخل مرحلة جديدة".

وكشف مصدر دبلوماسي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وافق على القرار بإجماع الآراء، وسمح بشحن الوقود ومواد أخرى للمشروع إلى الشمال، كان سيتم حظرها بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، لبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

كانت سيول قد طلبت إعفاء مؤقتا لإجراء دراسات ميدانية في الشمال كجزء من مشروع إعادة ربط السكك الحديدية، والذي تم الاتفاق عليه في قمة الكوريتين في شهر شتنبر الماضي. وتأخر بدء العمل لعدة أشهر، بعد أن منعت قيادة الأمم المتحدة وأمريكا وصول تلك المواد بزعم وجود مشاكل إجرائية.

وقد فسّر البعض الحصار على أنه مؤشر على استياء واشنطن من انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على النظام الكوري الشمالي، وتسريع التعاون بين الكوريتين، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ متوقفة.