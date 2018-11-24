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الرئيسية | خارج الحدود | مسلحون يخطفون 15 طفلا جنوب شرق النيجر

مسلحون يخطفون 15 طفلا جنوب شرق النيجر

مسلحون يخطفون 15 طفلا جنوب شرق النيجر
هسبريس - رويترز
السبت 24 نونبر 2018 - 11:50

قال رئيس بلدية في النيجر، اليوم السبت، إن مسلحين خطفوا 15 طفلا أثناء الليل في جنوب شرق البلاد.

وأضاف بوكار ماني أورثي، رئيس بلدية تومور، إن حوالي 50 مسلحا خطفوا الأطفال في قرية تقع على بعد تسعة كيلومترات من وسط البلدة.

وقتل مهاجمون، يشتبه أنه من جماعة "بوكو حرام"، ثمانية أشخاص يعملون في شركة "فوراكو" الفرنسية لحفر الآبار في هجوم قرب الحدود مع نيجيريا.

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