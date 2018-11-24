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الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس
السبت 24 نونبر 2018 - 12:55
أطلقت قوات الأمن الفرنسية قنابل مسيلة للدموع ومدافع المياه تجاه آلاف المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من قصر الإليزيه، في العاصمة باريس، ضمن الاحتجاجات التي دعت إليها حركة"السترات الصفراء" رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود.
واندلعت الاشتباكات بعدما حاول عشرات المتظاهرين تجاوز الطوق الأمني للوصول إلى مقر إقامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي طالبت الهتافات واللافتات باستقالته.
وكانت السلطات قد حظرت التجمهر في محيط الإليزيه وحددت منطقة "شون دو مارس"، أمام برج ايفل، كموقع للمظاهرة الاحتجاجية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
2 - cae السبت 24 نونبر 2018 - 13:05
نتابع عن قلق تطورات الوضع في فرنسا و ندعو الحكومة الفرنسية إلى ضبط النفس و عدم قمع المحتجين.
3 - wood السبت 24 نونبر 2018 - 13:07
النظام السياسي الفاسد في فرنسا وصل إلى الحائط المسدود و ان اللعبة القديمة بين اليمين و اليسار لم تعد تخدع أحدا و لا حتى ما يسمى باليمين المتطرف أصبح بدوره جزءا من هذه اللعبة ، فأخطر شيء يمكن ان يصل إليه مجتمع هو فقدان الثقة في مؤسسات الدولة و شرعيتها ، و فقدان الثقة في السياسين الذين لا يمثلون المواطنين بل فقط في خدمة نظام سياسي متغول يخدم مصالح أقلية من الإقطاعيين !!!
4 - الحرية والظبط السبت 24 نونبر 2018 - 13:20
هذا هو الوجه الخفي لديمقراطية الانظمة الامبيريالية الذي لاتترد في استعمال ادوات القمع التقليدية والعصرية في حق كل من سولت له نفسه المساس بجوهر الرأسمالية .
5 - MouhcineB السبت 24 نونبر 2018 - 13:27
فرنسا المغرب نظام واحد ، تما كيخرجو فيهم طولا و عرضا ، هنا كانخرجو فلفيسبوك
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