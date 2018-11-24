الشرطة تعنّف مطالبين بـ"رحيل ماكرون" في باريس

هسبريس ـ مُتابعة

أطلقت قوات الأمن الفرنسية قنابل مسيلة للدموع ومدافع المياه تجاه آلاف المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من قصر الإليزيه، في العاصمة باريس، ضمن الاحتجاجات التي دعت إليها حركة"السترات الصفراء" رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

واندلعت الاشتباكات بعدما حاول عشرات المتظاهرين تجاوز الطوق الأمني للوصول إلى مقر إقامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي طالبت الهتافات واللافتات باستقالته.

وكانت السلطات قد حظرت التجمهر في محيط الإليزيه وحددت منطقة "شون دو مارس"، أمام برج ايفل، كموقع للمظاهرة الاحتجاجية.