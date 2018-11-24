بريطانيا .. الأمير هاري يبتعد عن القصر الملكيّ

هسبريس ـ مُتابعة

يعتزم دوق ودوقة "ساسكس"، الأمير هاري وقرينته ميجان ماركل، الانتقال من قصر كنسينجتون إلى منزل فروجمور، وهو منزل قروي مجاور لقلعة ويندسور، في أوائل عام 2019.

وسوف ينتقل الزوجان إلي المنزل الجديد استعدادا لميلاد طفلهما الأول، في الربيع المقبل، حسب ما أوضح قصر كنسينجتون بهذا الخصوص.

والمنزل الجديد هو المكان الذي أقام فيه الأمير هاري، حفيد ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، والأمريكية ميجان ماركل حفل الاستقبال الثاني لزفافهما بحضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وبحسب قصر كنسينجتون فإن "قلعة ويندسور تعد مكانا مميزا للغاية للأمير هاري وقرينته، اللذين يقيمان حاليا في نوتنهام كوتج بقصر كنسينجتون اللندني، حيث يعيش أيضا الأمير ويليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، وقرينته كيت وأبناؤهما الثلاثة.