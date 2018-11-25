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كُتّاب وآراء
"التعاون الإسلامي" ينادي بتجريم العنف ضد المرأة
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء في المنظمة إلى مواجهة العنف ضد المرأة، بالاستمرار في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع وتجريم تلك الممارسات التي لا تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي وقيم الرحمة والمودة.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الدولي باليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، الذي يمثل فرصة لتقييم الإنجازات والالتزامات تجاه وقف العنف الممارس ضد المرأة بجميع أشكاله وحمايتها، وتوفير الدعم اللازم لها في مواجهة تلك الممارسات.
وأشار الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، في بيان صحفي إلى أن إحياء اليوم العالمي لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة لهذا العام يأتي في الوقت الذي تستعد فيه المنظمة لعقد الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، يومي 30 نونبر الجاري وأول دجنبر في واجادوجو ببوركينا فاسو؛ تحت شعار: "تمكين المرأة في الدول الأعضاء: التحديات والآفاق".
ولفت المسؤول الانتباه إلى أنه، في إطار اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بقضايا المرأة، استضافت الأمانة العامة في مقرها بجدة، مؤخراً، أولى محاضرات الملتقى الفكري الثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي بعنوان "تمكين المرأة في العالم الإسلامي".