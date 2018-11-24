الأمنيون يتدخلون لاستعادة جثة أمريكي في الهند

هسبريس - د.ب.أ

ذكر مسؤول أن الشرطة الهندية وخبراء علم الإنسان يكافحون لاستعادة جثمان مبشر أمريكي، اليوم السبت، يبدو أنه قتل على يد أفراد قبيلة منعزلة الأسبوع الماضي. .

وقالت الشرطة إن جون ألين تشاو، صاحب الـ27 عاما، قتل في جزيرة نورث سينتينل النائية، وهي جزء من أرخبيل أندمان ونيكوبار بالهند، في 17 نونبر الجاري.

وتسكن الجزيرة المنعزلة بالكامل قبيلة سينتينيليس، التي لها تواصل قليل بالعالم الخارجي ، والحكومة تفرض قيودا على زيارة الجزيرة؛ حيث أن أفراد القبيلة معرضون للإصابة بالعدوى من الغرباء.

وأشارت اليوميات التي كتبها تشاو أنه يريد إقناع القبيلة باعتناق المسيحية، حسب ما قال مصدر من الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، ووصفته رسالة نشرتها أسرته على إنستغرام بأنه "مبشر يريد الوصول إلى القبيلة".

وأفادت الشرطة بأن الصيادين الذين قاموا بتوصيل الضحية إلى منطقة بالقرب من جزيرة نورث سينتينيل، ومنها واصل رحلته بقارب، قالوا إنهم رأوا القبليين يضربونه بالسهام، بعد ذلك تم سحبه إلى الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار.

وأضاف الشهود أنفسهم أنهم رأوا نصف جثة السائح مدفونة في الرمال ، فيما ابحروا بعيدا . وألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص، من بينهم الصيادون الذين أوصلوا الأمريكي إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جاتين نروال، إن اثنين من هؤلاء الرجال رافقا فريقا من الأمن وإدارة الغابات وإدارة رفاهية القبائل، ومسؤولين من خفر السواحل الذين قاموا بحملة استكشاف أخرى لجزيرة نورث سينتينل بغية التحقيق في جريمة القتل.

وأضاف نروال أن مسؤولي شرطة بارزين يجرون مناقشات مع الخبراء من المركز الهندي للمسح الأنثروبولوجي لفهم عادات وتقاليد قبيلة سينتينليس القديمة، وتحديد وسيلة لاستعادة جثمان الشخص الأمريكي.