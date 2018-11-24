"أمنستي" تدين استمرار اعتقال نقابيين في الصين

هسبريس ـ مُتابعة

أدانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان "أمنستي"، اليوم السبت، الوضع الذي يعيشه العديد من الموظفين المعتقلين في الصين لمحاولتهم إنشاء نقابة، حيث لا يتمكنون من رؤية أسرهم ويلتقون مع محاميهم في أضيق الحدود.

وأشارت المنظمة غير الحكومية، في بيان، إلى أن "ثمة قلقا إزاء إجراء محاكمة عادلة"، مضيفة أن المعتقلين الأربعة يتعرضون لصعوبات مستمرة للاجتماع مع محاميهم منذ احتجازهم.

يطالب العاملون بشركة "جاسيك تكنولوجي"، التي لديها مصانع في مدينتي شينزين وتشنجدو بإجمالي 1200 مستخدم، منذ ماي الماضي بحقوقهم بعد أن أقالت الشركة عددا منهم.

كما يتظاهر العاملون احتجاجا على الرواتب المتدنية وظروف العمل السيئة وممارسات إدارية غير قانونية أخرى من جانب صاحب العمل.

وكان العديد من الأشخاص قد اعتقلوا في يوليوز الماضي بتهمة "إثارة اشتباكات ومشكلات"، وما زال ثلاثة منهم على الأقل محتجزين في السجن، كما تم القبض على ممثلة عن إحدى المنظمات غير الحكومية لرفع شعارات أمام نقطة شرطة دعما للعاملين.

كذلك تدين العفو الدولية إقالة بعض ممثلي العاملين من مناصبهم وتعرض آخرين للضرب على أيدي مجهولين بعد محاولتهم العودة إلى العمل في المصنع.

وأمام هذا الوضع، طالبت المنظمة الحكومة الصينية بإطلاق سراح الرجال الأربعة أو محاكمتهم وفقا للقوانين الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة وليس لممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والاجتماع"، كما طالبت بتسهيل "رؤيتهم بانتظام لأسرهم ومحاميهم الذين يختارونهم".