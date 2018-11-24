تنظيم "داعش" يتبنى تفجير مسجد في أفغانستان

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة "أعماق" التابعة لـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، اليوم السبت، إعلانه المسؤولية عن تفجير داخل مسجد أسقط عددا من القتلى والجرحى في إقليم خوست؛ شرق أفغانستان.

وأعلن المصدر مقتل نحو 50 من الجيش الأفغاني وإصابة 110 آخرين بسترة ناسفة، أمس الجمعة، جرى تفجيرها في مديرية مندوزي، في خوست، جنوب شرق البلاد.

وكان مسؤولون أمنيون في المنطقة قالوا إن التفجير في المسجد، الذي يقع داخل قاعدة عسكرية، أسقط 26 قتيلا على الأقل و50 مصابا.