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الرئيسية | خارج الحدود | البحرين: إيران استهدفت الانتخابات برسائل إلكترونية

البحرين: إيران استهدفت الانتخابات برسائل إلكترونية

البحرين: إيران استهدفت الانتخابات برسائل إلكترونية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 نونبر 2018 - 21:55

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أن 40 ألف رسالة إلكترونية كان مصدرها من إيران استهدفت التأثير سلبا على الانتخابات النيابية والبلدية في البلاد.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه، استكمالا لما تم الإعلان عنهبشأن عدم صحة الرسائل التي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث الرسائل المفبركة.

وأضاف المصدر ذاته أن أعمال البحث والتحريات أسفرت عن وجود بعض مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الأنظمة بهدف تنفيذ عملية التأثير سلبا على هذه الانتخابات، مبرزا أن 40 ألف رسالة إلكترونية كان مصدرها من إيران.

وأشار المسؤول البحريني، من خلال التصريح نفسه، إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي هذه الجرائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود السبت 24 نونبر 2018 - 22:20
السوءال هو هل هناك أصلا انتخابات بالمفهوم المتعارف عليه دوليا ليتم اختراقها و ما جدوى هذا الاختراق في الوقت الذي تكون هذه الاءنتخابات صورية لتلميع صورة الحاكم الحقيقي للبلد .
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2
2 - الناقد السبت 24 نونبر 2018 - 22:28
العالم كله يعرف أن البحرينين مقاطعين للإنتخابات وبالتالي كان على نظام آل حمد إيجاد حل لمعظلة فشل الإنتخابات، فكانت شماعة إيران هي الحل كعادة الدول الأعرابية.
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2
3 - PureMinded السبت 24 نونبر 2018 - 22:30
على أساس البحرين فيها انتخابات و ديمقراطية، زوينة هادي قالك التأثير في الاصوات.
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