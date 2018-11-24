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كُتّاب وآراء
البحرين: إيران استهدفت الانتخابات برسائل إلكترونية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أن 40 ألف رسالة إلكترونية كان مصدرها من إيران استهدفت التأثير سلبا على الانتخابات النيابية والبلدية في البلاد.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه، استكمالا لما تم الإعلان عنهبشأن عدم صحة الرسائل التي تلقاها مواطنون وتدعي أن أسماءهم محذوفة من كشوف الانتخابات، تم رصد عدد من أرقام الهواتف المستخدمة في بث الرسائل المفبركة.
وأضاف المصدر ذاته أن أعمال البحث والتحريات أسفرت عن وجود بعض مرتكبي هذه الجرائم في مملكة البحرين والآخرين في إيران، حيث قاموا باختراق عدد من الأنظمة بهدف تنفيذ عملية التأثير سلبا على هذه الانتخابات، مبرزا أن 40 ألف رسالة إلكترونية كان مصدرها من إيران.
وأشار المسؤول البحريني، من خلال التصريح نفسه، إلى أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي هذه الجرائم.