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الرئيسية | خارج الحدود | استهداف "أنصار الدين" يقتل أمادو كوفا في مالي

استهداف "أنصار الدين" يقتل أمادو كوفا في مالي

استهداف "أنصار الدين" يقتل أمادو كوفا في مالي
هسبريس - افي
الأحد 25 نونبر 2018 - 00:36

أكد جيش مالي اليوم مقتل أمادو كوفا، أحد القادة الجهاديين الرئيسيين في البلاد، في عملية عسكرية مشتركة مع قوة بارخان الفرنسية في وسط مالي.

وقال مسؤولون عسكريون، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لوكالة "إفي" إن كوفا قتل خلال تدمير قاعدة حركة "أنصار الدين" الارهابية في مدينة ماسينا، وسط البلاد، في عملية مشتركة مع جيش مالي وقوة بارخان الفرنسية.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع في مالي عن تفكيك خلية إرهابية هامة في عملية بمنطقة موبتي، ووصفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، العملية العسكرية المشتركة بـ"صفعة قوية لتنظيم ارهابي" شن عمليات ضد مدنيين ورموز سلطة الدولة في مالي.

وأسس كوفا، القيادي البارز والواعظ الجهادي في مالي، جبهة تحرير ماسينا في عام 2015. وانضم في عام 2017 إلى الزعيم الجهادي اياد اغ غالي لتشكيل جماعة دعم الإسلام والمسلمين.

وشن كوفا، بجانب غالي، عدة هجمات جهادية على جيش مالي والقوات الفرنسية المنتشرة في البلاد وبعثة الأمم المتحدة في شمال مالي.

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