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الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تؤيد "بريكست" بعد اتفاق يهمّ جبل طارق

إسبانيا تؤيد "بريكست" بعد اتفاق يهمّ جبل طارق

إسبانيا تؤيد "بريكست" بعد اتفاق يهمّ جبل طارق
هسبريس - افي
السبت 24 نونبر 2018 - 22:42

أعلن رئيس الحكومة الإسباني، بدرو سانشيز، أن مدريد توصلت لاتفاق حول مضيق جبل طارق ليرفع، غدا الأحد، الحظر عن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسيصوت لصالح "بريكست".

وأكد الأشتراكي سانشيز، في مداخلة بقصر مونكلوا لرئاسة الحكومة، أن أوروبا وبريطانيا "قبلتا المطالب التي قدمتها إسبانيا"، وأوضح أنه أبلغ قراره إلى الملك الإسباني فيليبي السادس.

وكانت إسبانيا قد أعربت عن استيائها ازاء عدم الوضوح في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وحكومة لندن حول مستقبل المستعمرة البريطانية.

وأثارت المادة 187 من مسودة الاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انتقادات إسبانيا؛ لاعتبار أنها "لا توفر ضمانات قانونية كافية لمصالحها في هذه المسألة".

ويعد مضيق جبل طارق، الذي تم التنازل عنه لصالح البريطانيين في عام 1713، غير حائز لاعتراف إسبانيا بانتمائه إلى فضاءات السيادة البريطانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Boumalen السبت 24 نونبر 2018 - 22:57
اتمنى أن تفكر اسبانيا في سبتة المحتلة و مليلية.وان لا تكون أنانية.
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2 - x ben x السبت 24 نونبر 2018 - 23:03
متى سيطالب المغرب بسبتة و مليلية المحتلتين؟
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20
3 - زكرياء المغربي السبت 24 نونبر 2018 - 23:06
وماذا عن سبتة و مليلية يجب على المغرب تحرير المدن المغربية المحتلة ويتلقى مساعدة من الشعب الوفي
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13
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