إسبانيا تؤيد "بريكست" بعد اتفاق يهمّ جبل طارق

هسبريس - افي

أعلن رئيس الحكومة الإسباني، بدرو سانشيز، أن مدريد توصلت لاتفاق حول مضيق جبل طارق ليرفع، غدا الأحد، الحظر عن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسيصوت لصالح "بريكست".

وأكد الأشتراكي سانشيز، في مداخلة بقصر مونكلوا لرئاسة الحكومة، أن أوروبا وبريطانيا "قبلتا المطالب التي قدمتها إسبانيا"، وأوضح أنه أبلغ قراره إلى الملك الإسباني فيليبي السادس.

وكانت إسبانيا قد أعربت عن استيائها ازاء عدم الوضوح في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وحكومة لندن حول مستقبل المستعمرة البريطانية.

وأثارت المادة 187 من مسودة الاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انتقادات إسبانيا؛ لاعتبار أنها "لا توفر ضمانات قانونية كافية لمصالحها في هذه المسألة".

ويعد مضيق جبل طارق، الذي تم التنازل عنه لصالح البريطانيين في عام 1713، غير حائز لاعتراف إسبانيا بانتمائه إلى فضاءات السيادة البريطانية.