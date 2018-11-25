استفتاءات ترجح كفّة الرافضين للمثلية في تايوان

هسبريس ـ مُتابعة

عانى المدافعون عن حقوق المثليين من إخفاق في تايوان، حيث جاءت الجماعات المحافظة على القمة في الاستفتاءات الثلاثة التي بدأتها، حسب ما أظهرت النتائج.

وكانت جماعات حقوق المثليين طرحت استفتاءين؛ الأول يقترح منح حقوق زواج متساوية في المجتمع للمتزوجين المثليين، والآخر حول إدراج قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في مناهج التربية الجنسية.

يذكر أنه، في ماي 2017، أعلنت المحكمة الدستورية في تايوان أن القانون المدني لا يمكن أن يحظر زواج المثليين ومنح السلطة التشريعية مهلة لمدة سنتين لمنح الحقوق القانونية الكاملة لمثل هؤلاء الأزواج.

ولم توافق السلطة التشريعية، حتى الآن، على النظر في مسألة المساواة في الزواج.