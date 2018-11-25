24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:36
|08:06
|13:19
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حقوقيون يطالبون بتبسيط مساطر تسجيل الأطفال
- هل انتهى عصر "ما يطلبه المستمعون"!؟
- خط أحمر
- طبيب يتفقّد حضور الثقافة الطبية في السينما
- إنتاج الزيتون والحوامض يقترب من تحقيق أرقام قياسية في المغرب
الأوراش السككية تحيي مطالب جهة سوس بإيصال القطار إلى أكادير (5.00)
وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)
- هكذا تهربت الجزائر من الرد على مبادرة الملك في "خطاب المسيرة" - (157)
- إنتاج الزيتون والحوامض يقترب من تحقيق أرقام قياسية في المغرب - (83)
- عودة "التجنيد الإجباري" تكلف ميزانية البلاد 50 مليارا سنة 2019 - (67)
- رصيف الصحافة: النقابات تنال مليارا ونصف من ميزانية رئاسة الحكومة - (65)
- الأوراش السككية تحيي مطالب جهة سوس بإيصال القطار إلى أكادير - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استفتاءات ترجح كفّة الرافضين للمثلية في تايوان
عانى المدافعون عن حقوق المثليين من إخفاق في تايوان، حيث جاءت الجماعات المحافظة على القمة في الاستفتاءات الثلاثة التي بدأتها، حسب ما أظهرت النتائج.
وكانت جماعات حقوق المثليين طرحت استفتاءين؛ الأول يقترح منح حقوق زواج متساوية في المجتمع للمتزوجين المثليين، والآخر حول إدراج قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في مناهج التربية الجنسية.
يذكر أنه، في ماي 2017، أعلنت المحكمة الدستورية في تايوان أن القانون المدني لا يمكن أن يحظر زواج المثليين ومنح السلطة التشريعية مهلة لمدة سنتين لمنح الحقوق القانونية الكاملة لمثل هؤلاء الأزواج.
ولم توافق السلطة التشريعية، حتى الآن، على النظر في مسألة المساواة في الزواج.