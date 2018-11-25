24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. خط أحمر (5.00)

  2. الدريوش والروكي يوقعان باكورة الأعمال بوزان (5.00)

  3. الأوراش السككية تحيي مطالب جهة سوس بإيصال القطار إلى أكادير (5.00)

  4. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  5. الطاوسي يغادر وفاق سطيف الجزائري الأربعاء القادم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | استفتاءات ترجح كفّة الرافضين للمثلية في تايوان

استفتاءات ترجح كفّة الرافضين للمثلية في تايوان

استفتاءات ترجح كفّة الرافضين للمثلية في تايوان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 نونبر 2018 - 01:56

عانى المدافعون عن حقوق المثليين من إخفاق في تايوان، حيث جاءت الجماعات المحافظة على القمة في الاستفتاءات الثلاثة التي بدأتها، حسب ما أظهرت النتائج.

وكانت جماعات حقوق المثليين طرحت استفتاءين؛ الأول يقترح منح حقوق زواج متساوية في المجتمع للمتزوجين المثليين، والآخر حول إدراج قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في مناهج التربية الجنسية.

يذكر أنه، في ماي 2017، أعلنت المحكمة الدستورية في تايوان أن القانون المدني لا يمكن أن يحظر زواج المثليين ومنح السلطة التشريعية مهلة لمدة سنتين لمنح الحقوق القانونية الكاملة لمثل هؤلاء الأزواج.

ولم توافق السلطة التشريعية، حتى الآن، على النظر في مسألة المساواة في الزواج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.