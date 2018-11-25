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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يدين أعمال الشغب بسب ارتفاع ثمن الوقود

ماكرون يدين أعمال الشغب بسب ارتفاع ثمن الوقود

ماكرون يدين أعمال الشغب بسب ارتفاع ثمن الوقود
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 نونبر 2018 - 04:53

وبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" التي تورطت في المصادمات التي شهدتها باريس.

وكتب ماكرون على تويتر: "عار على الذين هاجموا قوات الأمن، وعار على أولئك الذين كانوا يمارسون العنف ضد المواطنين الآخرين والصحفيين"، رافضا تحول المظاهرة الأخيرة ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى العنف.

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