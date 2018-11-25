ماكرون يدين أعمال الشغب بسب ارتفاع ثمن الوقود

هسبريس ـ مُتابعة

وبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتظاهرين من حركة "السترات الصفراء" التي تورطت في المصادمات التي شهدتها باريس.

وكتب ماكرون على تويتر: "عار على الذين هاجموا قوات الأمن، وعار على أولئك الذين كانوا يمارسون العنف ضد المواطنين الآخرين والصحفيين"، رافضا تحول المظاهرة الأخيرة ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى العنف.