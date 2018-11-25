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الرئيسية | خارج الحدود | تحذير من عمل إرهابي محتمل في الكونغو الديمقراطية

تحذير من عمل إرهابي محتمل في الكونغو الديمقراطية

تحذير من عمل إرهابي محتمل في الكونغو الديمقراطية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 نونبر 2018 - 05:05

أعلنت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها "تلقت معلومات موثوقة ومحددة حول تهديد إرهابي محتمل ضد منشآت الحكومة الأمريكية في كينشاسا".

وأضافت السفارة، في إشعار عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستغلق أبوابها يوم غد الاثنين، دون إبداء مزيد من التفاصيل بخصوص التهديد المرصود.

وقال المصدر نفسه/ "تم تشجيع المواطنين الأمريكيين في كينشاسا، وفي جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقوة على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، والحرص على التمتع بوعي جيد بالأوضاع".

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