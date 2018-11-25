ديكتاتور زيمبابوي السابق يتلقى العلاج في سنغافورة

هسبريس ـ مُتابعة

يتلقى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي (94 عاما) الرعاية الطبية في سنغافورة، وليس قادرا على السير بمفرده بسبب وضعه الصحي وتقدم عمره، وفقا لما قاله الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

منانجاجوا، في فاعلية لحزب "الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي الجبهة الوطنية" على بعد 100 كيلومترا غرب هراري، حيث يقع منزل للرئيس السابق، قال: "موغابي مسن الآن. بالطبع غير قادر على السير، لكن سنوفر له كل ما يطلبه".

وأضاف الرئيس: "نوجه الرعاية له. إنه الأب مؤسس دولة زيمبابوي"، موضحا أن موغابي متواجد في سنغافورة منذ شهرين وكان يجب أن يعود للبلد في 25 من أكتوبر الماضي، لكن "وضعه الصحي لم يكن جيدا".

وأضاف منانجاجوا: "مع ذلك، تلقينا رسالة من هناك ويعتقد أنه في حالة افضل. سيعود في 30 من الشهر الجاري إلى زيمبابوي".