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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تقدم تأشيرات طويلة الأجل لأغنياء وعلماء

الإمارات تقدم تأشيرات طويلة الأجل لأغنياء وعلماء

الإمارات تقدم تأشيرات طويلة الأجل لأغنياء وعلماء
أندرو تورشيا*
الأحد 25 نونبر 2018 - 12:44

ستقدم الإمارات تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء الذين يستثمرون في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال في محاولة لدعم اقتصادها وسوق العقارات اللذين تضررا من انخفاض أسعار النفط.

وحتى الآن كانت التأشيرات التي تمنح لإقامة الأجانب في الإمارات تظل سارية لبضع سنوات فقط وتتوقف على أن يظل صاحب التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا. وقالت الحكومة في ماي إنها تخطط لتخفيف هذه السياسة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القواعد المفصلة التي أقرتها الحكومة أمس السبت تضمن تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات على الأقل لمن يملك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أو أكثر ما دامت الملكية لا تستند إلى قروض.

وتقدم إقامة مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين يملكون استثمارات في الإمارات تبلغ قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 60 بالمئة على الأقل من الإجمالي. ويمكن للمستثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال إلى البلاد.

وأضافت الوكالة أن القواعد تضمن كذلك تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال وتأشيرات مدتها عشر سنوات "لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 12:52
الإمارات العربية المتحدة من الدول العربية والإسلامية التي أعشق العيش فيها
المغرب بلدي الأول
الإمارات العربية المتحدة بادي الثاني
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-44
2 - kamal الأحد 25 نونبر 2018 - 13:14
في الدول الديموقراطية الكافرة كما يسميها البعض، الفرد يحصل على الإقامة و حتى الجنسية بمجرد أن يبرهن انذماجه و مساهمته في المجتمع، أما الإمارت و باقي الخليج المسلمة بمجرد أن تفقد مالك أو وظيفتك فالطرد من البلد هو مصيرك و لو بعد 30 سنة من التضحية.
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4
3 - WTF الأحد 25 نونبر 2018 - 13:30
الله يعز أوروبا الغربية و إنجلترا و كندا و امريكا
الباقي غي إشاعة
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4
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