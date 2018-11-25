24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" (5.00)

  2. أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" (5.00)

  3. الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية (5.00)

  4. الثنائيات الغنائية الشعبية تحت مجهر خبراء .. تعابير فنية بنزعة قبلية (5.00)

  5. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأولوية للقانون المحلي موضوع استفتاء بسويسرا

الأولوية للقانون المحلي موضوع استفتاء بسويسرا

الأولوية للقانون المحلي موضوع استفتاء بسويسرا
جون ريفيل*
الاثنين 26 نونبر 2018 - 00:47

صوت الناخبون السويسريون الأحد على مقترح إعطاء الأولوية الواضحة للقانون السويسري على القانون الدولي في خطوة يقول مؤيدوها إنها ستعزز سيادة البلاد في حين يرى منتقدون أنها ستضر بشدة بعلاقات سويسرا مع العالم.

ويدعو مشروع "القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب" إلى إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.

ويفيد المقترح بأنه إذا حدث تعارض بين الاثنين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.

ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطي والنقل الجوي والتجارة.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.