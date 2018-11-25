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كُتّاب وآراء
الأولوية للقانون المحلي موضوع استفتاء بسويسرا
صوت الناخبون السويسريون الأحد على مقترح إعطاء الأولوية الواضحة للقانون السويسري على القانون الدولي في خطوة يقول مؤيدوها إنها ستعزز سيادة البلاد في حين يرى منتقدون أنها ستضر بشدة بعلاقات سويسرا مع العالم.
ويدعو مشروع "القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب" إلى إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.
ويفيد المقترح بأنه إذا حدث تعارض بين الاثنين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطي والنقل الجوي والتجارة.