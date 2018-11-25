24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الداخلية تحاول إبعاد تنظيمات أمازيغية عن شوارع البيضاء (5.00)

  2. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  3. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  4. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

  5. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 5 أشخاص في غرق قارب شمال مصر

مصرع 5 أشخاص في غرق قارب شمال مصر

مصرع 5 أشخاص في غرق قارب شمال مصر
هسبريس - و.م.ع
الأحد 25 نونبر 2018 - 13:40

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب، وقع اليوم الأحد، شمال مصر.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع رشيد بين قريتي (بشتامي) و(كوم شريك) بمحافظتي المنوفية والبحيرة".

وأضافت الوكالة أن قوات الإنقاذ النهري التي تم إيفادها لموقع الحادث انتشلت جثث الضحايا، ونقلت المصابين إلى مستشفيات البحيرة لتقلي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.