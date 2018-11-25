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مصرع 5 أشخاص في غرق قارب شمال مصر
الأحد 25 نونبر 2018 - 13:40
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب، وقع اليوم الأحد، شمال مصر.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث غرق قارب نقل أفراد بفرع رشيد بين قريتي (بشتامي) و(كوم شريك) بمحافظتي المنوفية والبحيرة".
وأضافت الوكالة أن قوات الإنقاذ النهري التي تم إيفادها لموقع الحادث انتشلت جثث الضحايا، ونقلت المصابين إلى مستشفيات البحيرة لتقلي العلاجات الضرورية.