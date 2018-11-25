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الرئيسية | خارج الحدود | ضربات جوية بإدلب تخرق الاتفاق الروسي التركي

ضربات جوية بإدلب تخرق الاتفاق الروسي التركي

ضربات جوية بإدلب تخرق الاتفاق الروسي التركي
هسبريس - رويترز
الأحد 25 نونبر 2018 - 14:44

أصيب أكثر من مئة شخص في هجوم يشتبه أنه بغاز سام في حلب السورية في وقت متأخر من مساء أمس السبت وصفه مسؤول من قطاع الصحة بأنه الأول من نوعه في المدينة.

واتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا المعارضة بشن الهجوم لكن مسؤولين بالمعارضة نفوا ذلك.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب في سوريا إن القصف نشر رائحة نفاذة وتسبب في إصابة العشرات بمشكلات في التنفس مساء أمس السبت في حلب التي تخضع لحكم الدولة.

وقال المرصد كذلك إن طائرات قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا اليوم الأحد لأول مرة منذ أن اتفقت روسيا وتركيا على المنطقة منزوعة السلاح في سبتمبر أيلول الماضي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن 107 أشخاص أصيبوا في حلب بعد أن أصاب المعارضون ثلاث مناطق "بقذائف تحتوي غازات سامة".

وهذا هو أكبر عدد للضحايا في حلب منذ أن استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على المدينة من المعارضة قبل قرابة عامين.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي المعارضة السورية بإطلاق قذائف بغاز الكلور على المدينة من إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال زاهر بطل نقيب الأطباء في حلب لرويترز "ليس من الممكن أن نعرف شو أنواع الغازات لكن شكينا بغاز الكلور وعالجنا على هذا الأساس بسبب الأعراض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Kamal inzegan الأحد 25 نونبر 2018 - 14:59
لماذا لم يحرك الغرب والولايات المتحدة ساكنا ولم يقولوا شيئ لأنهم هم من يمدون المعارضة بالمواد الكميائية لقصف الدولة السورية التي عان الشعب السوري من مثل هذه الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون أورما يسمى بالمعارضة.... فالقصف الروسي جاء ردا عن هذه الإسفزازات
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