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الرئيسية | خارج الحدود | لأول مرة .. إدريس ديبي رئيس تشاد يزور إسرائيل

لأول مرة .. إدريس ديبي رئيس تشاد يزور إسرائيل

لأول مرة .. إدريس ديبي رئيس تشاد يزور إسرائيل
هسبريس - رويترز
الأحد 25 نونبر 2018 - 15:47

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إدريس ديبي رئيس تشاد سيلتقي بنتنياهو في القدس اليوم الأحد في أول زيارة يقوم بها رئيس البلد الأفريقي المسلم لإسرائيل منذ قطع العلاقات الثنائية بين البلدين عام 1972.

وأكد مصدران في حكومة تشاد أنباء الزيارة.

وقال مصدر لرويترز "تركز الزيارة على الأمن" مضيفا أن إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسلاح والعتاد هذا العام لمساعدته في محاربة متمردين في الشمال.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "إنها أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي لإسرائيل منذ تأسيس الدولة (إسرائيل). وتأتي بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية".

وتحرص حكومة نتنياهو على التواصل مع أفريقيا حيث ما زالت بعض البلدان الأفريقية تبقي على مسافة بينها وبين إسرائيل منذ احتلال أراض فلسطينية في حرب عام 1967.

وفي يوليوز 2016، استضاف ديبي في تشاد دوري جولد الذي كان مديرا لوزارة الخارجية الإسرائيلية حيث أجريا مباحثات بشأن تحسين العلاقات الثنائية.

وقال جولد للإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد إن مضيفيه في تشاد قالوا له إنهم قطعوا العلاقات مع إسرائيل قبل 44 عاما تحت ضغط من ليبيا وإن هذا السبب زال بالإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الأحد 25 نونبر 2018 - 16:28
مالقاش الخير و المساعدة من عند الدول العربية اللهم يطلب مساعدة إسرائيل .. التشاد عربية مسلمة هادي عقود و هي كاتعاني من المشاكل و الفقر و الأمراض ماكاينش شي دولة عربية من اصحاب البترودولار عاوناتها ..
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7
2 - Seddam الأحد 25 نونبر 2018 - 16:38
إنه موسم الهجرة إلى إسراءيل،فبعد زيارة نتانياهو لسلطنة عمان و بعدها سيزور البحرين و ربما تتبعها الأردن و الإمارات و لما لا السعودية و قطر ها نحن نرى الرءيس التشادي يزور تل أبيب كل هذا برعاية و دعم السعودية تمهيدا للتطبيع مع الكيان الصهيوني في إطار ما يسمى بصفقة القرن.
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