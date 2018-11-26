مبيعات "عيد الشكر" الأمريكي تسجل رقما قياسيا

هسبريس - د.ب.أ

أصبح "عيد الشكر" الأمريكي الذي وافق الخميس الماضي فرصة كبيرة لشركات التجارة الإلكترونية لجذب المستهلكين نظرا لإغلاق المتاجر التقليدية أبوابها بسبب عطلة العيد. وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا اشترى الأمريكيون بضائع من مواقع التجارة الإلكترونية في ذلك اليوم بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار ، وهو رقم قياسي بالنسبة لمثل هذا اليوم من أي عام، حيث استحوذت المشتريات باستخدام الهواتف الذكية على الحصة الأكبر بنسبة 54.4% من مشتريات مواقع مبيعات التجزئة و36.7% من إجمالي مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية ككل.

وبحسب شركة "أدوبي" للبرمجيات، فإن عيد الشكر الأخير شهد وصول المبيعات عبر الهواتف الذكية خلال يوم واحد إلى مليار دولار لأول مرة.

وأضافت الشركة التي ترصد المبيعات عبر الإنترنت وتحللها فورا، أنه بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت ساحل المحيط الهادئ في الولايات المتحدة أنفق المستهلكون الأمريكيون 1.75 مليار دولار على مشترواتهم عبر الإنترنت مقابل 406 ملايين دولار في الساعة السابعة صباحا.

وقد زادت مبيعات الإنترنت في "عيد الشكر" الأخير بنسبة 28% عن اليوم نفسه من العام الماضي حيث كانت المبيعات 9ر2 مليار دولار، بما يزيد عن توقعات "آدوبي" في بداية الشهر حيث كانت تتوقع وصول مبيعات عيد الشكر الأخير إلى 3.1 مليار دولار فقط.

في الوقت نفسه وصلت المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال الفترة من أول تشرين ثان/نوفمبر الحالي حتى يوم عيد الشكر الموافق 22 نوفمبر 38 مليار دولار بزيادة نسبتها 18.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت المبيعات اليومية أكثر من مليار دولار في كل الأيام، مع وصولها إلى أكثر ملياري دولار يوميا خلال ثلاثة أيام من هذه الفترة.

وبحسب البيانات المتاحة كانت ولاية كاليفورنيا صاحبة أكبر إنفاق عبر الإنترنت يوم عيد الفصح بين الولايات الأمريكية، تلتها ولايات تكساس ونيويورك وفلوريدا، وهي في الوقت نفسه من أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان أو المساحة أو حجم الاقتصاد.