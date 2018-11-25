24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 14068
أرشيف الاستطلاعات

  1. الثنائيات الغنائية الشعبية تحت مجهر خبراء .. تعابير فنية بنزعة قبلية (5.00)

  2. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  3. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  4. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

  5. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسبانيا تناقش السيادة المشتركة على جبل طارق

إسبانيا تناقش السيادة المشتركة على جبل طارق

إسبانيا تناقش السيادة المشتركة على جبل طارق
هسبريس - رويترز
الأحد 25 نونبر 2018 - 16:50

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز الأحد إن إسبانيا ستسعى لإجراء محادثات بشأن السيادة المشتركة على منطقة جبل طارق بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه أبلغ نظيرته البريطانية برغبته في حل النزاع المستمر منذ 300 عام.

وأكد سانتشيز بعد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي أن موقف بلاده بشأن جبل طارق، وهي منطقة بريطانية منذ عام 1713، صار أقوى بعد إقرار الاتفاق بشأن انسحاب بريطانيا اليوم الأحد لأن السياسة الإسبانية بهذا الصدد صارت سياسة للاتحاد الأوروبي.

وقال سانتشيز في مؤتمر صحفي "سنحل صراعا دائرا منذ أكثر من 300 عام" مضيفا أنه تحدث بهذا الخصوص مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لبحث السيادة المشتركة على جبل طارق بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس آذار المقبل، قال "سنناقش كل الأمور".

وجبل طارق، وهو شبه جزيرة صغيرة متصلة بإسبانيا، مثار توتر كبير في العلاقات بين بريطانيا وإسبانيا التي تطالب منذ وقت طويل بالسيادة عليها.

ومن المقرر أن تخرج هذه المنطقة من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا رغم أن 96 في المئة من سكانها صوتوا خلال استفتاء عام 2016 لصالح بقاء بريطانيا في التكتل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مراكشي الأحد 25 نونبر 2018 - 17:38
وياليت تناقش معك موضوع سبة ومليلية حتة هو .. بما انك ستناقش ستناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - tari9 الأحد 25 نونبر 2018 - 17:45
حان الوقت لمناقشة سبتة و مليلية مع الإسبان و الضغط عليها بنفس منوال جبل طارق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - قبل 300 سنة الأحد 25 نونبر 2018 - 17:53
وباز لهاد السبليون مايحشموا هما شادين فالجزر ديالنا و سبة ومليلية ديال المغرب بعد 300 عام اوبغاو جبل طارق هههه مالهم مايديروا كيما دارو جزيرة ليلى نزلوا العسكر ديالهم ازربو على دياولنا ولا هاديك سميتها بريطانيا العظمى؟ والله العظيم يتلقوا الشعب عليهم مايبقى حتى واحد فالشمال المغربي كون حررنا سبتة ومليلية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - soufien112 الأحد 25 نونبر 2018 - 17:56
المضحک هنا انهم یتصارعون علی اراض مغربیه (جبل طارق-سبته و ملیلیه)للاسف و یتقاسمون کل شی بینهم و الله یمهل و لا یهمل و شکرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - عابر سبيل الأحد 25 نونبر 2018 - 17:57
ألا تفهمين يا حكومة السلبيات أن هذه هي الفرصة بالمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ام انكم خلقتم للتفرقة و هضر الفرص فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - متتبع للشأن السياسي الأحد 25 نونبر 2018 - 18:00
يتناقشون حول جبل طارق كانه ملك لهم والمغرب ضارب الطم. اين المغرب؟ جبل طارق جزيرة مغربية كما سبتة ومليلية والصحراء الغربية فالاحتلال لا يتقادم يا اوروبا ويا بريطانيا واسبانيا فلا تنسوا دلك فالمغاربة لن يهنا لهم بال حتى يوحدوا تراب الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - حارگ فمريكان الأحد 25 نونبر 2018 - 18:02
يجب إخراج إسبانيا من سبتة و مليلية و جزر الخالدات. آلاف قوراب المهاجرين تحل مشكل جزر الكناري بتغيير البنية الديموغرافية لصالح المغرب. ويجب طرد الجزائر من الصحراء الشرقية و إحراق البوليزاريو و إستعادة موريطانيا.كبرها تصغار. طلقو عليهم جحافل الأفارقة و سترون كل اوربا تتوسل للمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - سعيد الأحد 25 نونبر 2018 - 18:10
و متى كان الوجه المشترك يغسل؟ كما يقول المثل المغربي ،خاصتا أن العقليات جد متنافرة ،بين الإنجليز و الاسبان ،لا يجمع بينهم إلا القارة الأوروبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Peace الأحد 25 نونبر 2018 - 18:28
انا شخصيا ارى ان يتم تصفية الاستعمار, و تعطي ابريطانيا العظمى السيادة لاسبانيا على جبل طارق و تعطينا اسبانيا السيدة على سبتة و مليلية و جزر الخالدات, اصلا جزر الكناري هي ارض امازيغية مغربية و كل لجزر الموجودة في المياه الاقليمية المغربية و كذلك الصحراءالغربية المغربية يجب لاعتراف بها في الامم التحدة رسميا.
و الصحراء الشرقية المغربية, التي استحودت عليها الجزائر و اعطتها لها فرنسا على طبق من ذهب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.