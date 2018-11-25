24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الثنائيات الغنائية الشعبية تحت مجهر خبراء .. تعابير فنية بنزعة قبلية (5.00)

  2. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  3. المغربي كمال الودغيري يساهم في مشروع تاريخي للهبوط على المريخ (5.00)

  4. بدر هاري يثير الانتباه بصورة على شبكة الأنترنيت (5.00)

  5. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مسيرات حاشدة بإسبانيا تنبذ العنف ضد المرأة

مسيرات حاشدة بإسبانيا تنبذ العنف ضد المرأة

مسيرات حاشدة بإسبانيا تنبذ العنف ضد المرأة
هسبريس - رويترز
الأحد 25 نونبر 2018 - 18:45

خرج عشرات الآلاف من المحتجين، وكثير منهم يرتدون أزياء بنفسجية اللون، في شوارع العاصمة مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى الأحد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات كتبوا عليها "من أجل هؤلاء اللائي لسن معنا" و"العدالة". واختتمت المسيرة في مدريد بقراءة أسماء 44 امرأة قتلن في إسبانيا خلال العام الماضي في حوادث متعلقة بالعنف الأسري.

ونظمت النساء في أنحاء إسبانيا هذا العام إضرابا ومئات التجمعات احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين. وقال ممثلو أكبر نقابتين عماليتين في البلاد إن نحو ستة ملايين امرأة شاركن في ذلك الإضراب الذي تزامن لأول مرة مع اليوم الدولي للمرأة.

وتلقت المحاكم الإسبانية العام الماضي أكثر من 166 ألف دعوى عنف على أساس الجنس. وقال القضاء الإسباني إن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 16 المئة عن العدد المسجل في عام 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.