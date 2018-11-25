مسيرات حاشدة بإسبانيا تنبذ العنف ضد المرأة

هسبريس - رويترز

خرج عشرات الآلاف من المحتجين، وكثير منهم يرتدون أزياء بنفسجية اللون، في شوارع العاصمة مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى الأحد بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات كتبوا عليها "من أجل هؤلاء اللائي لسن معنا" و"العدالة". واختتمت المسيرة في مدريد بقراءة أسماء 44 امرأة قتلن في إسبانيا خلال العام الماضي في حوادث متعلقة بالعنف الأسري.

ونظمت النساء في أنحاء إسبانيا هذا العام إضرابا ومئات التجمعات احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين. وقال ممثلو أكبر نقابتين عماليتين في البلاد إن نحو ستة ملايين امرأة شاركن في ذلك الإضراب الذي تزامن لأول مرة مع اليوم الدولي للمرأة.

وتلقت المحاكم الإسبانية العام الماضي أكثر من 166 ألف دعوى عنف على أساس الجنس. وقال القضاء الإسباني إن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 16 المئة عن العدد المسجل في عام 2016.