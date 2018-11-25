فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا

هسبريس ـ مُتابعة

بعد فتوى الشيخ سعيد نعمان بـ"جواز تزويج البنت في بطن أمها"، والتي أثارت جدلاً كبيرًا في مصر، ردّ الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر عباس شومان على الاتقادات، مشيرًا الى أن نعمان ليس عضوًا في لجنة الفتوى.

وفي تدوينة له على موقع "فيسبوك"، قال شومان: "اعتادت بعض الفضائيات استضافة أشخاص يتحدثون عن موضوعات فقهية متخصصة تهم الناس في واقعنا المعاصر، بكلام لا يتفق مع المنهج الأزهري، ويعرف الضيف نفسه بأنه عضو لجنة الفتوى في الأزهر أو عالم من علمائه، وهو ليس كذلك".

وتابع: "ومع أن مجمع البحوث الإسلامية، أصدر بيانًا استنكر فيه ما صرّح به هذا الشخص المدعو سعيد نعمان، ونفى البيان صلته بلجان الفتوى في الأزهر وأن الأزهر ليس مسؤولاً عن أقواله، إلاّ أنني قرأت مقالاً للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ينتقد أن يكون بالأزهر من يبيح زواج الجنين الأنثى في بطن أمه كما فعل (نعمان)."

وأكمل: "الهلالي كان يمكنه باتصال بسيط معرفة حقيقة انتساب هذا الشخص للجان الفتوى من عدمه، ولكنه اكتفى بالحديث عنه بالصفة التي عرف هو بها نفسه في برنامجين من البرامج التي ظهر بها، مما يسيء للأزهر ولجان الفتوى إساءة بالغة".

وكان سعيد نعمان ادعى بأنه أحد علماء الأزهر، وأدلى بفتوى أثارت الجدل في برنامج تلفزيوني عن "جواز تزويج البنت في بطن أمها".