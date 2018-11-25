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كُتّاب وآراء
فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا
بعد فتوى الشيخ سعيد نعمان بـ"جواز تزويج البنت في بطن أمها"، والتي أثارت جدلاً كبيرًا في مصر، ردّ الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر عباس شومان على الاتقادات، مشيرًا الى أن نعمان ليس عضوًا في لجنة الفتوى.
وفي تدوينة له على موقع "فيسبوك"، قال شومان: "اعتادت بعض الفضائيات استضافة أشخاص يتحدثون عن موضوعات فقهية متخصصة تهم الناس في واقعنا المعاصر، بكلام لا يتفق مع المنهج الأزهري، ويعرف الضيف نفسه بأنه عضو لجنة الفتوى في الأزهر أو عالم من علمائه، وهو ليس كذلك".
وتابع: "ومع أن مجمع البحوث الإسلامية، أصدر بيانًا استنكر فيه ما صرّح به هذا الشخص المدعو سعيد نعمان، ونفى البيان صلته بلجان الفتوى في الأزهر وأن الأزهر ليس مسؤولاً عن أقواله، إلاّ أنني قرأت مقالاً للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ينتقد أن يكون بالأزهر من يبيح زواج الجنين الأنثى في بطن أمه كما فعل (نعمان)."
وأكمل: "الهلالي كان يمكنه باتصال بسيط معرفة حقيقة انتساب هذا الشخص للجان الفتوى من عدمه، ولكنه اكتفى بالحديث عنه بالصفة التي عرف هو بها نفسه في برنامجين من البرامج التي ظهر بها، مما يسيء للأزهر ولجان الفتوى إساءة بالغة".
وكان سعيد نعمان ادعى بأنه أحد علماء الأزهر، وأدلى بفتوى أثارت الجدل في برنامج تلفزيوني عن "جواز تزويج البنت في بطن أمها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
النضج..قد يصبح المرء في الستين من عمره دون الوصول إليه … لأنه كان يبحث عن نفسه في الأماكن الخطأ ويحيطها بالأشخاص الخطأ…العمر مجرد رقم .. بينما النضج خيار واعٍ.
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
فالعالم الحق يتورع من قول بتلك الفتاوى...
هل نزل عليه الوحي؟ أين أتى بهاد الفتوى والتشريع هذا عجائب وغرائب أحياناً ﻷصحاب العقول.
لاتنسوا ان الرسول تزوج بعائشة وهي في سن السادسة
رواه البخاري (3894) ومسلم (1422)
النصارى عندهم مفتي واحد و وحيد ( فكر تصطى!؟)
الحلال بين والحرام بين
لو نعد الحرام لا يتعدى رقمه 20 حراما والباقي حلال مطلق في بعض الاحيان يقيد بعضها حسب المجتمع
الفتاوي ملايين من التحريم والمكروه كل هذا لوع اللجام في افواه الناس والركب عليهم ثم التحكم
لا دين إلا الموجود بين دفتي الكتاب المقدس القرآن الكريم
لا حلال إلا ما أحله فيه
لا حرام إلا ما حُرم في كتاب الله
نعم كتاب الله الذي هجره فقهاء الظلام منذ زمن طويل
أعرف أن حارس هسبريس الوفي لن ينشر هذا التعليق لكن من واجبي أن أقول ما أعتقده.
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
خرخر تُعرف...
خربق تُعرف...
حلل حرم تُعرف...
اسرق تُعرف...
احكم تُعرف...
قل لا اله الاالله ... محمد رسول الله ............ تُعرف
حسبي الله و نعم الوكيل
شكرا هسبريس