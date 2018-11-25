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الرئيسية | خارج الحدود | فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا

فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا

فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 نونبر 2018 - 20:28

بعد فتوى الشيخ سعيد نعمان بـ"جواز تزويج البنت في بطن أمها"، والتي أثارت جدلاً كبيرًا في مصر، ردّ الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر عباس شومان على الاتقادات، مشيرًا الى أن نعمان ليس عضوًا في لجنة الفتوى.

وفي تدوينة له على موقع "فيسبوك"، قال شومان: "اعتادت بعض الفضائيات استضافة أشخاص يتحدثون عن موضوعات فقهية متخصصة تهم الناس في واقعنا المعاصر، بكلام لا يتفق مع المنهج الأزهري، ويعرف الضيف نفسه بأنه عضو لجنة الفتوى في الأزهر أو عالم من علمائه، وهو ليس كذلك".

وتابع: "ومع أن مجمع البحوث الإسلامية، أصدر بيانًا استنكر فيه ما صرّح به هذا الشخص المدعو سعيد نعمان، ونفى البيان صلته بلجان الفتوى في الأزهر وأن الأزهر ليس مسؤولاً عن أقواله، إلاّ أنني قرأت مقالاً للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ينتقد أن يكون بالأزهر من يبيح زواج الجنين الأنثى في بطن أمه كما فعل (نعمان)."

وأكمل: "الهلالي كان يمكنه باتصال بسيط معرفة حقيقة انتساب هذا الشخص للجان الفتوى من عدمه، ولكنه اكتفى بالحديث عنه بالصفة التي عرف هو بها نفسه في برنامجين من البرامج التي ظهر بها، مما يسيء للأزهر ولجان الفتوى إساءة بالغة".

وكان سعيد نعمان ادعى بأنه أحد علماء الأزهر، وأدلى بفتوى أثارت الجدل في برنامج تلفزيوني عن "جواز تزويج البنت في بطن أمها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - الياس الأحد 25 نونبر 2018 - 20:36
غير بغا يدير البوز..............
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57
2 - مهندس اعلاميات الأحد 25 نونبر 2018 - 20:36
هذا المتفيقه لا يمكن ان ينتسب للأزهر لان الظاهر انه يريد يسيء للاسلام ليخرج الاعداء المندسين بيننا ليطعنوا في الدين كأن هذا الشخص نبي الله او صحابي من أصحابه سمع منه. سيخرج المنافقون كعادتهم ولكني أبشرهم بان دين الله باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولو كره الملاحدة والمنافقون.
النضج..قد يصبح المرء في الستين من عمره دون الوصول إليه … لأنه كان يبحث عن نفسه في الأماكن الخطأ ويحيطها بالأشخاص الخطأ…العمر مجرد رقم .. بينما النضج خيار واعٍ.
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22
3 - loubna الأحد 25 نونبر 2018 - 20:39
Je ne trouve plus quoi dire !!
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19
4 - امينة الأحد 25 نونبر 2018 - 20:39
هذه الفتوى لاتستحق الرد عليها بل ادخال صاحبها الى مستشفى الامراض العقلية
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82
5 - akim الأحد 25 نونبر 2018 - 20:40
يفتحون بما لم يأتي بن الله و رسوله
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16
6 - عادي الأحد 25 نونبر 2018 - 20:40
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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32
7 - المصطي الأحد 25 نونبر 2018 - 20:40
الكبت الجنسي يجعل علماء (الدين)ياتون بفتاوي نابعة من عقد كبتهم . بالله عليكم هل هذا المفتي في كامل قواه العقلية .يفكر في نكاح جنين لا يزال لم ير النور . يجب رجمه حتى يعود إلى رشده و يعي ماذا يقول .
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32
8 - راصد الأحد 25 نونبر 2018 - 20:42
فتاوى مثيرة للظحك تزويج البنت بطن أمها حتى يزيد بعدة عاد يسميه سعيد حبذا لو أخبرنا عن حكم تزويج الفتاة التي فقط أبواها مخطوبان.
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20
9 - abdou rabat الأحد 25 نونبر 2018 - 20:45
سلام الله عليكم. مثل هؤلاء الشيوخ يسيئون للدين الإسلامي الحنيف بفتاواهم المستفزة والتي يبحثون من خلالها عن الإثارة والاستفزاز أكثر من الإجتهاد والبحث .
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20
10 - kharkhoud الأحد 25 نونبر 2018 - 20:46
بعض الفقهاء المسلمين يتيحون الفرصة للغرب أن يقول في حقنا (يا أمة ضحكت من ادجهلها الأمم ) بجميع لغات العالم وضمنها العبرية.
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14
11 - متتبعة الأحد 25 نونبر 2018 - 20:46
خالف تعرف .....................ما كينة حالة وخلاص
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10
12 - محمود الأحد 25 نونبر 2018 - 20:46
من هو هاذ المفتي لا أحد يعرفه لايهمنا أمره لماذا تضخيم الأحداث هل من أجل تشويه الدين أو من أجل فقدان الثقة في الأحزاب الإسلامية
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11
13 - aigle الأحد 25 نونبر 2018 - 20:47
ليس كل من قال بفتوة غريبة يسمى عالما...
فالعالم الحق يتورع من قول بتلك الفتاوى...
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8
14 - Khalid maroc الأحد 25 نونبر 2018 - 20:49
أسأل كل يوم لماذا يتم تسمية هؤلاء بالعلماء ..رغم أنهم لم يخترعوا و لم يفيدوا المجتمع بشيء... و يقولون أشياء غير عقلانية ...لهذا يجب التحقق من القدرات العقلية لمثل هؤلاء..
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20
15 - جونيمار الأحد 25 نونبر 2018 - 20:50
الأنعام ليس لها عقل التميز لن ولن تفعل هذا اللهم لاتوخذنا بما فعل السفهاء إذا أخذ القوم رؤوسا جوهالا في الدين ليفتوا في الناس فيضلوا ويضلوا
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6
16 - fes الأحد 25 نونبر 2018 - 20:52
هذا زمن الرويبضة والحمد لله كل من هب ودب اصبح يفتي
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7
17 - Touhali الأحد 25 نونبر 2018 - 20:53
الوحي نزل عليه.
هل نزل عليه الوحي؟ أين أتى بهاد الفتوى والتشريع هذا عجائب وغرائب أحياناً ﻷصحاب العقول.
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5
18 - المهدي الأحد 25 نونبر 2018 - 20:56
فتيو بعدا، باش الجنين يلقى خدمة فاش يكبر.
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7
19 - اسامة الأحد 25 نونبر 2018 - 20:57
هذا يعطي لكثير من الملاحدة الفُرص كي يتحدثو على الاسلام بسخافة ،لأن الفتوى تُعطى بأحداث تارخية ثم يقيسون عليها حتى لو كانت غير منطقية او مقبولة لدى مجتمعاتنا اليوم .الاسلام جاء ليُطوّر قوانين المجتمعية و ليس الوقوف عند كل حدث و القياس عليه !!!
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-3
20 - BENSLIMANE الأحد 25 نونبر 2018 - 21:02
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. يجب متابعة هؤلاء المشعوذين قضاءيا لأنه من خلال فلسفتهم يثيرون الفثنة في المجتمع.
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4
21 - المجيب الأحد 25 نونبر 2018 - 21:05
زواج الجنين الانثى في بطن أمها؟؟ هههههه!! ولكن مهلا، مهلا...على ماذا استند هذا الشخص كي يصدر هذه الفتوى الغريبة أو هذا الرأي الذي لا يلزمه الا هو؟؟ فلربما هناك سياق أو نصوص مسكوت عنها و ليس لنا بها علم، فهذه ستكون مناسبة سانحة كي نتعرف عليها لتقويم الامور ان كان هناك خلل ما. اما تعويم الموضوع في قضية هل هو أزهري أم لا فهذا غير مفيد ولا طائلة منه.
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2
22 - عمعم الأحد 25 نونبر 2018 - 21:10
هاد الفتاويين تايبانوا ليا طايحا عليهوم الرعضة من هب ودب تايتففت
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3
23 - Peace الأحد 25 نونبر 2018 - 21:11
الصراحة, الزواج قسمة و نصيب, الله هو الذي يزوج و يطلق, حتى و لو زوجوك في بطن امك و اتفقوا على ذلك لعدة اسباب, هذا موجود فعلا, تحمل امراة, فيبدا الخطاب ينهالون عليها من كل مكان, بسبب النسب و الحسب او سمعة العائلة او مصالح سياسية ووو لكن في الاخير. المكتاب يعني الاقدار هي الذي يفرض نفسها.
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-8
24 - لاديني الأحد 25 نونبر 2018 - 21:19
اكيد المفتي استند واستدل في فتواه المثيرة للاشمئزاز هذه بنصوص صحيحة قالها سلفنا الصالح
لاتنسوا ان الرسول تزوج بعائشة وهي في سن السادسة
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8
25 - Amir الأحد 25 نونبر 2018 - 21:25
تَزَوَّجَنِى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ )

رواه البخاري (3894) ومسلم (1422)
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9
26 - Simo hawzi الأحد 25 نونبر 2018 - 21:30
كلمة وحيده و يتيمة. هذا الشخص لازم يحاكم على قوله،فقط كي يكون عبرة لمن يتجرأ ان يحلل و يحرم حسب هواه.
النصارى عندهم مفتي واحد و وحيد ( فكر تصطى!؟)
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-1
27 - سالم الأحد 25 نونبر 2018 - 21:31
اذا ما اخدنا بهذه الفتوى فزواج الدكر بالدكر حلال. لانه من المفروض اننا لا نعرف ما بالارحام فادا اعطينا وعدا بالزو.اج و كان دكر يجب الوفاء بالوعد. لان وعد المسلم دين عليه. شفتو دبا هذ التخرميز اللي شاغلنا !!!!
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2
28 - hobal الأحد 25 نونبر 2018 - 21:37
في الحقيقة لم ند نثق لا بالازهر ولا غيرهم اصحاب العمائم واحرى ان نثق بهذا المفتل
الحلال بين والحرام بين
لو نعد الحرام لا يتعدى رقمه 20 حراما والباقي حلال مطلق في بعض الاحيان يقيد بعضها حسب المجتمع
الفتاوي ملايين من التحريم والمكروه كل هذا لوع اللجام في افواه الناس والركب عليهم ثم التحكم
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-1
29 - ميمون الأحد 25 نونبر 2018 - 21:37
فقهاء الظلام وفتاوي الخراب
لا دين إلا الموجود بين دفتي الكتاب المقدس القرآن الكريم
لا حلال إلا ما أحله فيه
لا حرام إلا ما حُرم في كتاب الله
نعم كتاب الله الذي هجره فقهاء الظلام منذ زمن طويل
أعرف أن حارس هسبريس الوفي لن ينشر هذا التعليق لكن من واجبي أن أقول ما أعتقده.
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-1
30 - عماد الأحد 25 نونبر 2018 - 21:39
الزواج المبكر يحفظ البنات من الوقوع فيما حرم الله و نبيه و لنا في الرسول قدوة حسنة حين تزوج عائشة وهي طفلة في عمر ست سنوات ودخل بها وهي في عمر تسع سنوات
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-1
31 - البركاني الأحد 25 نونبر 2018 - 21:46
اقسم بالله غير قريت العنوان قلت هذا من مصر.
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
خرخر تُعرف...
خربق تُعرف...
حلل حرم تُعرف...
اسرق تُعرف...
احكم تُعرف...
قل لا اله الاالله ... محمد رسول الله ............ تُعرف
حسبي الله و نعم الوكيل

شكرا هسبريس
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0
32 - موظف فاهم الأحد 25 نونبر 2018 - 21:47
فقط للمسلمين المشككين في هذه الفتوى فعليكم بمراجعة أحكام دينكم فهناك أحاديث كثيرة تدعم هذه الفتوى ومنها حديث قدامة بن مظعون الذي تزوج بنت الزبير يوم ولدت!!، كما أن "علماء دين" في الإسلام أجمعوا أنه ليس هناك عمر محدد لزواج في الإسلام وأنه يمكن للأب تزوج إبنته ولو كانت في المهد!، الإختلاف موجود فقط في الوطء، من لم يصدقني فلم يقم ببحث صغير في الموضوع بدل أن يضغط على "إبهام إلى الأسفل" ويضحك على نفسه بأن هذا "لاعلاقة له بالإسلام".
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33 - متابع الأحد 25 نونبر 2018 - 21:47
هذا أكيد إما مريض أو منافق أو عميل، فلو كان فقيها بحق لما فاته أن تزويج الأنثى بدون رضاها فهو باطل
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