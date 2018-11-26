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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تستخدم أسلحة ضد سفن بحرية أوكرانية

روسيا تستخدم أسلحة ضد سفن بحرية أوكرانية

روسيا تستخدم أسلحة ضد سفن بحرية أوكرانية
هسبريس - رويترز
الاثنين 26 نونبر 2018 - 01:10

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن زوارق دورية روسية احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب القرم، أمس الأحد واستخدمت الأسلحة لإجبارها على التوقف.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة وإنهم يتلقون الرعاية الطبية. وأَضاف الجهاز أن حياتهم ليست في خطر.

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