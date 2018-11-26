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الرئيسية | خارج الحدود | ولي عهد المملكة العربية السعودية يصل البحرين

ولي عهد المملكة العربية السعودية يصل البحرين

ولي عهد المملكة العربية السعودية يصل البحرين
هسبريس - رويترز
الاثنين 26 نونبر 2018 - 01:56

وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين، الأحد، في إطار أول جولة خارجية يقوم بها منذ أن أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي إلى تنديد عالمي بهذه الجريمة.

وذكر تلفزيون البحرين أن الأمير محمد وصل إلى العاصمة المنامة أمس الأحد في ثاني محطة له بجولته العربية واستقبله فيما بعد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير.

ومن المتوقع أن يشارك الأمير محمد أيضا في اجتماع لمجموعة العشرين في بوينس أيرس في نهاية الشهر الجاري والذي سيحضره رئيسا الولايات المتحدة وتركيا وزعماء دول أوروبية آخرون.

وأدى قتل خاشقجي الكاتب بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب والتأثير سلبا على صورة ولي العهد السعودي في الخارج.

ومن المتوقع أن يزور الأمير محمد تونس يوم الثلاثاء في إطار جولته بعدة دول عربية.

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