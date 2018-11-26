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سقوط مروحية عسكرية على حي مأهول بإسطنبول
الاثنين 26 نونبر 2018 - 11:40
تحطمت، اليوم الإثنين، مروحية عسكرية تركية بعد سقوطها على حي مأهول في منطقة "سنجق تبه"، في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول.
ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" فإن تحطم المروحية العسكرية أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر، فيما لم تحدد بعد أسباب الحادث المذكور.