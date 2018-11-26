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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تصدر عفوا عن الأكاديمي البريطاني هيدجز

الإمارات تصدر عفوا عن الأكاديمي البريطاني هيدجز

الإمارات تصدر عفوا عن الأكاديمي البريطاني هيدجز
ستانلي كارفالو*
الاثنين 26 نونبر 2018 - 12:55

أصدرت الإمارات عفوا اليوم الاثنين عن الأكاديمي البريطاني المحكوم عليه بالسجن المؤبد بتهم تجسس وذلك بعد دقائق من بث تسجيل فيديو يعترف فيه بأنه عضو في المخابرات البريطانية (إم.آي6).

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات أصدر رئيس الإمارات العفو عن هيدجز بأثر فوري ضمن عفو عام بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

وقال البيان "سوف يسمح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية". ويحضر هيدجز (31 عاما) رسالة الدكتوراه في جامعة درم البريطانية وهو محتجز في الإمارات منذ أكثر من ستة أشهر.

ورحب وزير الخارجية البريطاني بالقرار وقال إن حكومة المملكة المتحدة لا تتفق مع الاتهامات الموجهة لهيدجز لكنها ممتنة للإمارات لحل القضية بسرعة.

كانت الإمارات قد ألمحت يوم الجمعة بأنها تعمل على التوصل لتسوية ودية للقضية بعد أن وصفت لندن الحكم بسجن هيدجز بأنه مخيب للآمال بشدة.

وهيدجز محتجز منذ الخامس من مايو الماضي عندما ألقي القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة دراسية استغرقت أسبوعين.

وقبل دقائق من إعلان العفو عرض متحدث باسم الحكومة على الصحفيين تسجيل فيديو يعترف فيه هيدجز بأنه عضو في المخابرات البريطانية (إم.آي6) وكان يجمع معلومات عن الأنظمة العسكرية التي تشتريها الإمارات.

وأضاف أنه كان يتقرب من مصادره بصفته طالب دكتوراه.

ووصفته أسرته والجامعة بأنه باحث موهوب أوقعته الظروف في متاعب مع الأمن ونظام العدالة في الإمارات بينما تقول الإمارات إنه جاسوس بريطاني حصل على محاكمة عادلة عن جرائم تجسس خطيرة.

وقالت دانييلا تيجادا زوجة هيدجز بعد قرار العفو "أرحب أنا والأسرة بنبأ العفو الرئاسي وأتحرق شوقا لعودة ماثيو إلى الوطن".

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - لطيفة الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:41
قرار العفو كان متوقعا.رغم أن الإمارات غنية ولكنها لا تستطيع مواجهة الغرب وبريطانيا خصوصا المتسلحة بالعلم وبالدموقراطية. شتان بين اولاءك وهؤلاء
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2 - oujdi الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:49
admettons qu'il n'était pas European il sera libéré
dommage pour nous pays arabe
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