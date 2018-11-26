24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسبانيا تناقش السيادة المشتركة على جبل طارق
- سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة
- تاغبالوت تشتكي الإهمال
- العقار وصناعات الدواء يكبدان مزيدا من الخسائر لبورصة البيضاء
- الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح
- طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" - (100)
- اسليمي: الجزائر تختبئ وراء الاتحاد المغاربي لتعويم "حوار الملك" - (75)
- الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية - (56)
- فتوى جواز زواج الجنين الأنثى تثير جدلا واسعا - (53)
- أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تضارب الأنباء يلفّ زيارة نتنياهو إلى السودان
كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن الوجهة القادمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستكون دولة السودان، ونقلت عن مصادر في القدس أن "أطقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الأفريقية".
كما أشارت الهيئة إلى أن "من بين أهداف الزيارة المرتقبة تقليص مسافة الرحلات الجوية بين إسرائيل والقارة الأمريكية الجنوبية. وهو الأمر الذي يستلزم استخدام المجال الجوي لكل من السودان وتشاد".
كان نتنياهو قال، أثناء استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي في إسرائيل، إنه سيبني على زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان بمزيد من الزيارات لدول العالم العربي "قريبا جدا".
كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة ديبي واعتبرها "إنجازا دبلوماسيا إضافيا". وكانت تشاد قد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 1972، وديبي هو أول زعيم للدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة يزور الدولة اليهودية.
وكان نتنياهو قام بزيارة مفاجئة لسلطنة عُمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد الشهر الماضي.
وذكرت هيثة البث، أيضا، أن وزير الاقتصاد ايلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، منتصف شهر أبريل القادم، للمشاركة في مؤتمر عالمي وزاري ينظمه البنك الدولي.
من جهته نفى قيادي سوداني، اليوم الإثنين، صحة الأنباء التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، وجاء فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة الخرطوم.
وقال القيادي بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان)، عبد السخي عباس، إن نتنياهو "لا يمكنه زيارة السودان، ولا حديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية".
وأضاف عباس في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية: "ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عارٍ من الصحة".