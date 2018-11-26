تضارب الأنباء يلفّ زيارة نتنياهو إلى السودان

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت هيئة البث الإسرائيلي أن الوجهة القادمة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستكون دولة السودان، ونقلت عن مصادر في القدس أن "أطقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الأفريقية".

كما أشارت الهيئة إلى أن "من بين أهداف الزيارة المرتقبة تقليص مسافة الرحلات الجوية بين إسرائيل والقارة الأمريكية الجنوبية. وهو الأمر الذي يستلزم استخدام المجال الجوي لكل من السودان وتشاد".

كان نتنياهو قال، أثناء استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي في إسرائيل، إنه سيبني على زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان بمزيد من الزيارات لدول العالم العربي "قريبا جدا".

كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة ديبي واعتبرها "إنجازا دبلوماسيا إضافيا". وكانت تشاد قد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 1972، وديبي هو أول زعيم للدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة يزور الدولة اليهودية.

وكان نتنياهو قام بزيارة مفاجئة لسلطنة عُمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد الشهر الماضي.

وذكرت هيثة البث، أيضا، أن وزير الاقتصاد ايلي كوهين تلقى دعوة رسمية لزيارة البحرين، منتصف شهر أبريل القادم، للمشاركة في مؤتمر عالمي وزاري ينظمه البنك الدولي.

من جهته نفى قيادي سوداني، اليوم الإثنين، صحة الأنباء التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، وجاء فيها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة الخرطوم.

وقال القيادي بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في السودان)، عبد السخي عباس، إن نتنياهو "لا يمكنه زيارة السودان، ولا حديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية".

وأضاف عباس في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية: "ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عارٍ من الصحة".