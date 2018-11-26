24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:07
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سلاليون يطالبون بمستحقات تفويت أرض بالقنيطرة
- تاغبالوت تشتكي الإهمال
- العقار وصناعات الدواء يكبدان مزيدا من الخسائر لبورصة البيضاء
- الوداد يعفي السعيدي من المران تحسبا للفتح
- ترويج المخدرات يجرّ 3 أشخاص إلى القضاء بالسوالم
- طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" - (101)
- اسليمي: الجزائر تختبئ وراء الاتحاد المغاربي لتعويم "حوار الملك" - (77)
- هل يصلح "الاتحاد المغاربي" فساد الدهر بين الرباط والجزائر؟ - (57)
- الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية - (56)
- الكنبوري يناقش قانون مساواة الرجال بالنساء في الإرث بتونس - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المكسيك ترحّل مهاجرين حاولوا اقتحام حدود أمريكا
تعتزم المكسيك ترحيل المهاجرين الذين حاولوا عبور الحاجز الحدودي مع الولايات المتحدة، من خلال عدة نقاط في مدينة تيخوانا الحدودية ، في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إطلاق الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع باتجاههم، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن مصابين أو وفيات.
وقال وزير الداخلية المكسيكي، ألفونسو ناباريتي، في مقابلة تلفزيونية، إن "المعهد الوطني للهجرة سوف يتدخل للترحيل الفوري للأشخاص الذين شاركوا في هذه الأحداث".
ووفقا للوزير فإن "مجموعة صغيرة من مثيري الشغب، من المهاجرين المنتمين للقافلة الوافدة من أمريكا الوسطى، انحرفوا عن المسار المخطط لهم، وحاولوا تسلق الجدار الحدودي في عدة نقاط، حيث تصدت لهم قوات الحدود الأمريكية باستخدام الغاز المسيل للدموع".
وأعرب ناباريتي عن أسفه لأن "هؤلاء المحرضين أقنعوا مهاجرين من النساء والأطفال بالمشاركة في الأحداث"، وأكد :"نحن على يقين من أنه لا يوجد شخص واحد مصاب"، مشيرا إلى مكسيكوسيتي على اتصال بواشنطن.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المكسيك، إزاء هذه الأحداث، ستسعى إلى تعزيز العديد من النقاط الحدودية بنشر المزيد من قوات الأمن الفيدرالية.
ومن جانبها، قررت الحكومة الأمريكية إغلاق معبر سان إيسدرو الحدودي، بين سان دييغو وتيخوانا، على خلفية هذه الأحداث.