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الرئيسية | خارج الحدود | المكسيك ترحّل مهاجرين حاولوا اقتحام حدود أمريكا

المكسيك ترحّل مهاجرين حاولوا اقتحام حدود أمريكا

المكسيك ترحّل مهاجرين حاولوا اقتحام حدود أمريكا
هسبريس - إفي
الاثنين 26 نونبر 2018 - 12:07

تعتزم المكسيك ترحيل المهاجرين الذين حاولوا عبور الحاجز الحدودي مع الولايات المتحدة، من خلال عدة نقاط في مدينة تيخوانا الحدودية ، في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إطلاق الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع باتجاههم، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن مصابين أو وفيات.

وقال وزير الداخلية المكسيكي، ألفونسو ناباريتي، في مقابلة تلفزيونية، إن "المعهد الوطني للهجرة سوف يتدخل للترحيل الفوري للأشخاص الذين شاركوا في هذه الأحداث".

ووفقا للوزير فإن "مجموعة صغيرة من مثيري الشغب، من المهاجرين المنتمين للقافلة الوافدة من أمريكا الوسطى، انحرفوا عن المسار المخطط لهم، وحاولوا تسلق الجدار الحدودي في عدة نقاط، حيث تصدت لهم قوات الحدود الأمريكية باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأعرب ناباريتي عن أسفه لأن "هؤلاء المحرضين أقنعوا مهاجرين من النساء والأطفال بالمشاركة في الأحداث"، وأكد :"نحن على يقين من أنه لا يوجد شخص واحد مصاب"، مشيرا إلى مكسيكوسيتي على اتصال بواشنطن.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المكسيك، إزاء هذه الأحداث، ستسعى إلى تعزيز العديد من النقاط الحدودية بنشر المزيد من قوات الأمن الفيدرالية.

ومن جانبها، قررت الحكومة الأمريكية إغلاق معبر سان إيسدرو الحدودي، بين سان دييغو وتيخوانا، على خلفية هذه الأحداث.

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