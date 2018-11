وفاة المخرج الإيطالي الشهير برناردو برتولوتشي

هسبريس - إفي

توفي المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي، أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما الإيطالية في النصف الثاني من القرن العشرين، اليوم في روما عن عمر 77 عاما، حسمبا أعلنت وسائل الإعلام الإيطالية.

ويعد الشاعر والمنتج والسيناريست والمخرج آخر "المعلمين الكبار" في السينما الإيطالية وذلك بفضل تقديمه للعديد من الأعمال الكبيرة الناجحة مثل فيلم "The Last Emperor" الذي حصد تسع جوائز أوسكار عام 1988 من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.

ولم يكن وصول برتولوتشي، الذي ولد في بارما في 16 مارس عام 1941، إلى عالم الثقافة والفن السابع عن طريق الصدفة أو من فراغ، فقد كان ينحدر من عائلة مليئة بالكتاب والمخرجين المعروفين.

ومن بين أعماله الكبرى التي أخرجها للسينما الإيطالية أفلام مثل "Last tango in Paris" و"Novecento" و"The Last Emperor" و"Prima della rivoluzione" و"Il conformista".

ومن بين الجوائر التي حصل عليها أيضا كانت جائزة "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2007 وأيضا جائزة "السعفة الذهبية" الشرفية في مهرجان كان عام 2011.