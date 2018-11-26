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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن التركي يفتّش منزلين بحثا عن جثة خاشقجي

الأمن التركي يفتّش منزلين بحثا عن جثة خاشقجي

الأمن التركي يفتّش منزلين بحثا عن جثة خاشقجي
هسبريس - متابعة
الاثنين 26 نونبر 2018 - 19:40

أنهت الشرطة التركية، مساء الإثنين، تفتيش فيلّتين بقرية صامانلي السياحية بولاية يالوا شمال غربي البلاد، في إطار التحقيقات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول التركية، فإن الفيلتين تعود مليكتهما لرجلي أعمال سعوديين.

وجرى التفتيش من قبل الفرق المختصة بمشاركة كلاب مدربة وطائرة بدون طيار (درون)، وسط تدابير أمنية واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، كثفت الفرق عمليات الفحص والتدقيق في بئر بحديقة الفيلا ألأولى وشمل ذلك سحب مياه منها، بحثا عن أشلاء جثة الصحافي السعودي.

كما طال التفتيش فيلا أخرى متاخمة، وذلك عقب اكتشاف المحققين الأتراك في وقت سابق وجود اتصال هاتفي بين أحد المشتبه بهم الـ 15 الذي قدموا للقنصيلة يوم مقتل خاشقجي، وصاحب إحدى المنزلين.

وأكدت النيابة العامة التركية، الإثنين، أنّ الاتصال الذي تم رصده بين أحد المشتبه بهم وصاحب الفيلا السعودي تمحور حول التخلص من جثة المغدور.

وأوضحت في بيان أنّ شخصا يدعى "منصور عثمان أبو حسين" تواصل مع صاحب الفيلا المدعو محمد أحمد الفوزان، في 1 أكتوبر الماضي، أي قبل يوم من مقتل خاشقجي.

ولفت البيان إلى أن الاتصال بين الجانبين تمحور حول "التخلص أو إخفاء" جثة خاشقجي بعد تقطيعها.

وسبق أن فتشت الشرطة التركية القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلده في اسطنبول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نورالدين الوجدي الاثنين 26 نونبر 2018 - 19:52
هاذ الناس اللي يبحثوا على خاشقجي في كل مكان وماوجدوا له حتى أثر ربما طحنوه وداروه كفتة وأكله القتلة داخل القنصلية السعودية والعلم لله الواحد الاحد
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-12
2 - سعيد الاثنين 26 نونبر 2018 - 19:54
السؤال الملح الذي يطرح نفسه هو (هل صاحب الفيلا موجود في تركيا و ثم إلقاء القبض عليه ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2
3 - متتبع الاثنين 26 نونبر 2018 - 19:57
الأمن التركي يفتّش منزلين بحثا عن جثة خاشقجي و الجاني حرا طليقا يتنقل بين الدول !
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