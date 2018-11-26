المسبار الفضائي الأمريكي يهبط على سطح المريخ

هسبريس - متابعة

هبط المسبار الفضائي "إنسايت" مساء اليوم الاثنين، على سطح كوكب المريخ.

وهذا أول مركبة فضائية تابعة للوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا" تهبط على الكوكب الأحمر منذ ست سنوات.

ويكتسي هذا الإنجاز العلمي الجديد لوكالة الفضاء الامريكية والذي يعد العالم المغربي كمال الودغيري أحد المساهمين فيه، أهمية كبيرة بالنظر إلى المخاطر الجمة والتعقيدات التي تحيط بعمليات الهبوط على سطح المريخ، حيث إن نسبة الفشل تصل إلى 60 بالمائة.