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الرئيسية | خارج الحدود | المسبار الفضائي الأمريكي يهبط على سطح المريخ

المسبار الفضائي الأمريكي يهبط على سطح المريخ

المسبار الفضائي الأمريكي يهبط على سطح المريخ
هسبريس - متابعة
الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:34

هبط المسبار الفضائي "إنسايت" مساء اليوم الاثنين، على سطح كوكب المريخ.

وهذا أول مركبة فضائية تابعة للوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا" تهبط على الكوكب الأحمر منذ ست سنوات.

ويكتسي هذا الإنجاز العلمي الجديد لوكالة الفضاء الامريكية والذي يعد العالم المغربي كمال الودغيري أحد المساهمين فيه، أهمية كبيرة بالنظر إلى المخاطر الجمة والتعقيدات التي تحيط بعمليات الهبوط على سطح المريخ، حيث إن نسبة الفشل تصل إلى 60 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - المسطحون الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:45
وهناك من لا زال يتحدث على أن الأرض مسطحة ؟!!؟!
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31
2 - karim الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:46
Félicitations aux terrestres!! On attends de bonnes nouvelles de la recherche inshaAllah
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17
3 - ommi. ommi الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:46
نعم والف مبروك على المغربي كمال الذي كان من
ضمن الطاقم المشارك في المهمة
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32
4 - إيمان من كطالونيا الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:47
كنت اتابع نشرة الأخبار في قناة إسبانية عندما أعلنوا عن الخبر وكم كنت سعيدة وفخورة برؤية كمال الودغيري بين فريق العمل سيد كمال نحن المغاربة فخورين جدا بك مسيرة موفقة..
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63
5 - مراقب من بعيد الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:47
اوديييي بينا و بين هاد الناس سنواااات... خاصنا حتا حنا قطار البراق ديال الزمن.. هرب علينا العالم و حنا مازال مدابزين شكون لي يصوب لينا قادوس مقاد
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20
6 - khaald الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:47
تحية لعلماء ناسا و تحية خاصة للعالم المغربي كمال الودغيري في وكالة ناسا
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38
7 - said الاثنين 26 نونبر 2018 - 21:51
سعداتهم يا ليتني كنت في فريق العمل ارجو ان يكتشفو اشياء جديدة وان نتمكن من ارسال البشر الى المريخ يوما ما
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10
8 - kharkhoud الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:01
أتصور لو بقي هذا المغربي هنا ماذا سيكون مصيره؟ لوكان شاب بالفقصة ديال التهميش لي غايمارسوه عليه صحاب (هذا ديالنا) و(باك صاحبي) و(هذا صاحب ختي) و ( ماما كتعرفو مزيان) إلخ... بغاه الله
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18
9 - AHMED الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:02
الحمد والشكر لله رب العالمين.
إذ جعل من أهل المغرب من يشرفه في العالم بعلمه وخبرته . التوفيق لك أدعو يا أخي كمال . لقد ذرفت عيني دمعا حينما سمعت منذ سنوات عنك في إحدى نشرات الأخبار المغربية عن تواجدكم ضمن طاقم العلماء في وكالة ناسا. ما أحوجنا لامثالك. الله يبارك فيك أخي.
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13
10 - Tub الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:02
Waw c'est magnifique jais hat de voir et d'entendre de leur nouvelles découverte passionnante
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10
11 - ولد القدس الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:05
المسبار وصل الى المريخ، لكن لحد الساعة ليست هناك صورة واااااحدة حقيقة لكوكبنا كاملا من الفضاء !!!!!
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-9
12 - مغربية الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:05
هنيئا للعالم المغربي بهدا الانجاز العلمي المهم
اننا جد فخورين بك نتمنى لك التوفيق في مسارك المشرف الدي يفيد البشرية
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9
13 - PROF الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:07
Je vous confirme et je peux le prouver qu'il y a aussi parmi nous de trés grande compétences scientifiques et techniques, mais ils sont marginalisés et mal connus!
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8
14 - Hassan Sima الاثنين 26 نونبر 2018 - 22:08
إوا هـنيء اگم بالوصول إلى المريخ وما بعده ماشتوا حد ما زارگم حد ... وبلا —— هـذه المرة .
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9
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