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الرئيسية | خارج الحدود | تحقيق يكشف استخدام قطر لمؤسسات غير حكومية في التجسس

تحقيق يكشف استخدام قطر لمؤسسات غير حكومية في التجسس

تحقيق يكشف استخدام قطر لمؤسسات غير حكومية في التجسس
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:00

كشف تحقيق فرنسي جديد كيف تستخدم قطر مؤسسات غير حكومية ممولة من قبل الدوحة في عمليات التجسس على منافسيها وخصومها؛ باستخدام ضباط في الجيش القطري مقربين من أمير قطر يتم تقديمهم على أساس أنهم أعضاء في المركز الدولي للأمن الرياضي القطري، الذي يقدم نفسه كمنظمة مستقلة تحارب الفساد والرشوة الرياضية.

التحقيق الصادر عن الموقع الفرنسي "ميديا بارت"، بناء على وثائق مسربة من "فوتبول ليكس"، عاد إلى تركيب وقائع تاريخية تنطلق من احتفال اللجنة الأولمبية الدولية في سنة 2015 بمناسبة مرور الذكرى المئوية لوجودها في مدينة لوزان السويسرية.

وأشار إلى أنه خلال هذا الحادث "تسلل شخصان من بين الضيوف المرموقين قبل حوالي 10 أيام على الموعد الاحتفالي، وطالبا بالحصول على بطاقة الصحافة لحضور أشغال الموعد من أجل استخدامها كغطاء في عمليات التجسس".

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الصادرة عن المنبر الدولي، بكل من فريد لورد وخافيير مينا، وهما عميلان سابقان في الشرطة الدولية "الأنتربول"، لم تكن تربطهما حينها علاقة بأي جهاز استخبارات أو وكالة حكومية، ويشتغلان في مهمات خاصة بأقصى درجة من السرية، حيث تم تكليفهما من قبل المركز القطري بتنفيذ عمليات أطلق عليها "عملية هوك".

وتمت هذه المهمة، وفق المنبر ذاته، بإشراف محمد هانزاب، ضابط سامٍ في الجيش القطري رئيس المركز والذي موّل العملية، ويعدّ أحد المقربين لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الوثائق، التي نشرها الموقع الفرنسي، تظهر أن دور العميلين كان مراقبة شخصيتين أحدهما رُمز إليه بـ K1، والذي هو الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وواحد من أبرز الشخصيات الرياضية المؤثرة في آسيا.

وأوضح "ميديا بارت" أن الشيخ أحمد الصباح، الذي تم التجسس على رسائله من طرف المركز القطري، كان في ذلك الوقت أبرز مسؤول رياضي آسيوي، وفي عدة رياضات، خصوصا كرة القدم وكرة اليد واللجنة الأولمبية الآسيوية والدولية، وكان رئيسًا للجنة التضامن الأولمبي ويراقب ويمنح الدعم المالي للجنة الأولمبية الوطنية.

وأشار التحقيق نفسه إلى معطيات سابقة صادرة عن صحيفة "دير شبيكل" الألمانية واسعة الانتشار، والتي تظهر أن المركز الدولي للسلامة والأمن الرياضي القطري الذي تأسس سنة 2010 يشكل قوة ناعمة للإستراتيجية الدبلوماسية القطرية التي تلعب الرياضة واحدة من بين محركات نفوذها بالمنطقة.

وتم تكليف رئيس المنظمة غير الحكومية من لدن أعلى سلطة في البلاد من أجل أن يصبح المركز الرياضي ورقة دبلوماسية مهمة من خلال الاستثمارات الرياضية العالية التي ترصد لتطوير وتحديث المركز القطري.

وأضاف المنبر أن "قطر سعت إلى الاستثمار في ميدان الرياضة عبر ضخ مليارات الدولارات في مجال كرة القدم وكر اليد وألعاب القوى"، مشيرا إلى أن "فوز الدوحة بتنظيم كأس العالم 2022 جاء متحديا كل قوانين المنطق الرياضي، على الرغم من تصنيف المنتخب القطري في المرتبة الـ94 عالميا".

وتابع أن قطر "عملت على ضخ 13 مليار دولار في جيب اللجنة المنظمة لهذه المنافسة العالمية، على الرغم من أن عامل المناخ الصحراوي وعدم جاهزية الملاعب لم يكونا عاملين مساعدين على نيل شرف التنظيم"؛ وهو مبلغ ضخم اعتبره المصدر ذاته "محط تحقيق محاكم عدة في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية بتهمة شراء قطر أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - abdo الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:10
فرنسا و امريكا و الغرب ككل يتحرش بدول الخليج للحصول على الجزية و استحلابهم من اموالهم كما فعل ترامب

و لكن يا اسفها على حالنا ككل اصبحنا اضحوكة العالم . الكل يستفز و يبحت عن المال من العرب المتاهلكة

اشداء بينهم ضعفاء امام الغرب
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50
2 - سني مغربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:12
النظام القطري المتحالف مع اعداء السنة روافض ايران والتنظيم الارهابي لجماعة الاخوان المسلمين ينشر الفتن والدمار وسط المسلمين من جهة ومن جهة اخرى يشغلهم بقنواته الرياضية ليبعدهم عن تعلم السنة والعمل بها. فالله المستعان.
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-89
3 - عبد اللطيف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:21
فرنسا ليست مصدرا موثوقا ، فتاريخها الأسود يشهد على سعيها الدائم إلى إخضاع الشعوب واستغلالها والوقيعة بينها
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52
4 - رجل مغربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:21
تريدون الانضمام للسعودية و الامارات في حصار قطر، هذه الاسطوانة بأن قطر تتجسس و قطر تحتضن الارهاب أصبحت مشروخة.
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53
5 - الإدريسي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:24
أظن أنه حان الوقت لتركنا السخافات والمرور إلى ماهو أهم لشعبنا نظامنا. البارح صفقنا للإمارات وقلنا فيها كلام لم يقال لاشرافنا واليوم نتدخل في شؤون قطر ونفضح سياستها. وقبلها الجزائر وشعبها وقلنا تجاهلتنا. ماهذا يامغرب البطولات ماهذا يامغرب يسياسة الحسن الثاني الذي يعمل له ألف حساب. ليس هكذا تؤكل الكتف. نحن نتدخل فيما لا يعنينا لكي نسمع من الناس وسخ اذنينا. لماذا اليوم نطعن في قطر لنثلج صدر الإمارات لماذا نرغم الجزائر على الصلح لنغيض به البوليساريو. لماذا نتودد للاسبان وننعتهم باخواننا وهم يرفضون التعاون لأجل السيادة. ألم نحفظ الدرس بعد إلى متى يبقى المغربي يفني في روحه من أجل إرضاء الغير. هل سياستنا هذه سيشفع لها من الخارج خلال السنوات القليلة المقبلة. الله أكبر ولله الحمد.
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24
6 - متتبع. الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:25
يردون نزع تنظيم كاس العالم من قطر باش اما كان - الويل تم الويل لمن اشارت اليه الاصابيع ولو بالخير - من فضلكم اتركوا قطر تعمل . الدولة العربية الاولى التي ستنظم هذه التظاهرة . ما انزدوش حتا احنا فيه .
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33
7 - ALI الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:27
قطر كان بأمكانها ان تكون سنغافورة او هونج كونج الشرق الأوسط عوضاً عن ذلك تحاول استخدام مواردها في البحث عن اي زعامه او اي تأثير بأي كلفه ، يدعمها عوائد الغاز الهائله و يعيقها محدودية الجغرافيا والديموغرافيا ، النهاية ستكون سيئه حتماً
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-31
8 - amazigh nsouss الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:28
france is jaleous because qatar is a muslim contry .why Many French wants to go for working in doha????
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15
9 - Zakaria from Oujda الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:30
ستنطلق تعليقات تدافع عن قطر بصفة عمياء ومن دون تفكير. تذكروا كلامي.
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-8
10 - med الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:32
ماما فرنسا تقلقت ثاني من قطر حنت الجزيرة نقلت داكشي لما قدرات دير فرنس24 ولهذا السبب بدئت باعطاء روايات جديدة لا ادري كيف يفكر الغرب مصالح وراء مصالح احداث فرنسا كانت وراء هذا الخبر
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8
11 - ANAS الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:39
تحية طيبة لقطر و القطريين اظن انهم مؤهلون لاستقبال المنديال و من يقول غير ذلك عليه زيارة قطر اولا، و اظن ان التخابر و التجسس تقوم به كل الدول لحماية مصالحها ليس حلال عليهم حرام علينا، و اخيرا لمن يهمه الامر انظرو ما توفره قطر لمواطنيها و كيف يعيش الاجانب هناك و المهم انهم لا يستعملون المنشار
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8
12 - مواطن222 الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:48
جميع دول العالم لها جواسيس في العالم ولها طرق عديدة لجمع المعلومات والا فما الغاية من وجود اجهزة الاستخبارات ،كل الدول بذون استثناء لها مصالح يجب حمايتها....اما هذا الكلام عن دولة قطر فهو تحصيل حاصل وهي شانها كسائر الدول.
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8
13 - باب المغاربة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:55
أكبر قوة جاسوسية متمركزة في الغرب ومنها فرنسا وأمريكا واكبرهم الصهاينة..
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8
14 - عابر سبيل الأربعاء 28 نونبر 2018 - 09:56
في اطار اللعبة السياسية التجسس امر عادي لا توجد اخلاق في السياسة و ماذا نقول عن القنبلة الذرية و عن الاستعمار؟ هل العرب ابادوا الهنود الحمر ؟ هل استعمروا شعبا و نهبوا ثرواته؟ فرانسا دولة فاسدة وما زالت تفسد وتألب الشعوب و ستدفع الثمن يوما ما
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7
15 - جرادي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:11
فرنسا تحاول صرف الأنضار على تاريخها الاسود الملطخ بدماء المسلمين ، اليست فرنسا من قتل المليون شهيد بالجزاءر إبان الاستعمار الغاشم؟ .اليست فرنسا مسؤولة عن المجازر التي نفذتها مليشيا (انتبلاكا) المسيحية في حق المسلمين بافريقيا الوسطى؟ اليست قوات فرنسا من كانت تسبق الهجوم وتجرد المسلمين من اسلحتهم بدعوى حفض السلام لينقض بعدها عليهم عناصر (الانتبلاكا) ويذبحوهم ذبح النعاج ؟اليست فرنسا من عذب وسجن وقتل المجاهدين المغاربة المطالبين بالحرية والاستقلال ؟اليست فرنسا والقاءمة طويلة .......أم انها خالت ان التاريخ ينسى .؟؟؟
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