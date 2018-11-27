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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يهدد بإغلاق الحدود بشكل دائم مع المكسيك

ترامب يهدد بإغلاق الحدود بشكل دائم مع المكسيك

ترامب يهدد بإغلاق الحدود بشكل دائم مع المكسيك
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 00:40

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إن بلاده ستغلق حدودها مع المكسيك بشكل دائم إذا اضطر الأمر، داعيًا سلطات الأخيرة لإعادة المهاجرين الذين يريدون دخول الولايات المتحدة إلى بلادهم.

جاء ذلك غداة أعمال الشغب اندلعت الأحد أثناء محاولة مجموعة من المهاجرين دخول الولايات المتحدة، دفعت الأخيرة لإغلاق أحد معابرها مع المكسيك، لبضع ساعات، ذهابا وإيابا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب "ينبغي على المكسيك إعادة المهاجرين الملوحين بالأعلام (المحتجون)، العديد منهم مجرمو حجارة".

وأضاف "أعيدوهم سواء بطائرة، أو حافلة، أو بأي طريقة تشاؤونها، لكنهم لن يدخلوا الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "سنغلق الحدود بشكل دائم إذا احتاج الأمر"، داعيًا الكونغرس بالوقت ذاته لـ"تمويل بناء الجدار".

وتظاهر مهاجرون قادمون من بلدان أمريكا اللاتينية الوسطى، ضد إعاقة السلطات الأمريكية تقديم طلبات لجوء للولايات المتحدة، بعدما وصلوا مدينة تيخوانا المكسيكية شمال غربي البلاد قبل أسبوع.

وخلال المظاهرة، حاول أحد المحتجين عبور حاجز الشرطة والدخول إلى الولايات المتحدة، لتندلع أعمال شغب، أدت إلى قيام وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بإغلاق معبر "سان يسدرو"، أكبر المعابر الحدودية بين مدينتي سان دييغو الأمريكية وتيخوانا، ذهابا وإيابا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الأمن الأمريكي استخدم غازات مسيلة للدموع ضد المحتجين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حاقد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 00:58
كم أتمنى لو كان لدينا شخص ذو شخصية وغيور على بلده مثل ترامب
لكان الآن يتواجد 0 إفريقي في المغرب
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5
2 - louardi dz الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 01:08
ترامب انا يعجبني بزاف يتخذ قررات و كانه عضو بالمكتب السياسي او اللجنة المركزية بالقيادة و نضام الحكم الجزائرية
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-1
3 - RAMO الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 01:22
المهاجرون ، لهم دوافع و أسباب لغزو USA .

أما تلويح ترامب بإغلاق الحدود ، قرار فاشل .

ما هكذا تحل المشاكل .

لا يمكن إيقاف ذلك الكم الهائل ،إلا بإيجاد حل

لأسباب الهجرة . على ترامب أخذ العبرة من

أوروبا.
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-4
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