بومبيو يطلع مجلس الشيوخ تطورات ملف خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال السناتور جون كورنين ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، إن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس سيطلعان المجلس الأربعاء على أحدث التطورات المتعلقة بالسعودية.

وقال مسؤول بمجلس الشيوخ إن الجلسة ستعقد الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش).

وعبر الكثير من المشرعين الأمريكيين ومنهم بعض الجمهوريين بالإضافة إلى ديمقراطيين عن قلقهم بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في تركيا الشهر الماضي والحرب في اليمن التي تسببت في واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية إلحاحا في العالم.