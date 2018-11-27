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الرئيسية | خارج الحدود | السويد تسجل انتحار 1544 شخصا في عام واحد

السويد تسجل انتحار 1544 شخصا في عام واحد

السويد تسجل انتحار 1544 شخصا في عام واحد
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 20:49

شهدت سنة 2017 انتحار أكثر من 1500 شخص في السويد، بما في ذلك 149 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، وهو توجه مقلق منذ تسعينيات القرن الماضي، وفقا لمعهد أبحاث سويدي مرموق.

وقال جورجيو هادلاسكي، من المركز القومي لأبحاث الانتحار والوقاية من الاضطرابات العقلية في كارولينسكا، "إذا كان هناك اتجاه صاعد، فهذه علامة مهمة على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ".

وتابع الباحث "لدينا الآن ما يكفي من البيانات لتحليل الاتجاهات وشهدنا زيادة طفيفة. غير أنها تعتبر كبيرة في عدد حالات الانتحار بين الشباب بين عامي 1994 و2017. وهذه الزيادة أقل بقليل من 1 في المئة سنويا".

وقد انخفض عدد حالات الانتحار في السويد بشكل كبير في أواخر الثمانينات والتسعينات، ولكن بعد سنة 2000، استقر الانخفاض في عموم السكان، غير أنه توقف عن الانخفاض بين الشباب.

ولسنوات عديدة منذ عام 2000، ظل معدل انتحار الشباب ثابتا، ولكن يبدو أن الاتجاه الآن يسير في الاتجاه الخاطئ.

وقال باحثون في معهد كارولينسكا إنهم لا يستطيعون حتى الآن تحديد أسباب الزيادة في عدد حالات الانتحار بين الشباب، في غياب دراسة علمية تتناول هذا الموضوع.

وفي عام 2017، انتحر حوالي 1.544 شخصا في السويد، من بينهم 1.063 من الرجال و 541 من النساء. وكان هناك 149 حالة انتحار بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وثمانية أطفال تحت سن 14 سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - متتبع الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:01
مادا لو كانو في المغرب الجميل لقطعوا اجسادهم احياء
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1
2 - كثرة الهم كتضحك الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:02
السويدي توحش الزلط وو البطالة و الشمسو العفن و الفوضى و العشوائيط و الحياة البدائية لهذا تراه يعيش ضغوط نفسية صعبة تتسم بالملل من أجل العودة للعيش كما كان اسلافه خلال القرون الوسطى.
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7
3 - الاكتئاب الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:03
في بادية الشاون انتحر 38 شخص في 2017 و27 هاته السنة وينتظر السكان افتتاح مستشفى الامراض النفسية الذي اعلن عنه وزير الصحة الجديد متمنين ان لايبقى المشروع رسما على الورق لان الاكتئاب الحاد صار 'مرض العصر'يصيب الجميع صغارا كبارا,اغنياء وفقراء
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3
4 - marocain الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:04
المشكل = قلة أو انعدام الإيمان بالله تعالى
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12
5 - مدوخ 2 الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:05
البطالة والنظام التعليمي الفاشل انسداد الافق وتهميش الشباب الحكرة المحسوبية قلة دور الشباب السياسة الحكومية الفاشلة كلها عوامل تساهم في ارتفاع حالات الانتحار في المغرب . لك الله ياوطني
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0
6 - حلول الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:09
اسباب الانتحار تختلف من دولة لدولة في المغرب اغلب حالات الانتحار بسبب المخدرات الفقر ... في اليابان و كوريا بسبب ثقافتهم في العمل في الحياة في الدراسة تضغط عليهم في السويد بسبب الاكتىاب الطقس ...
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12
7 - عبدالله الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:09
مساكن قتلهم الفقر والبطالة او باك صاحبي.
ما هو تعليقكم يا جنود العدل والاحسان واليسار ، واش عندكم شي تحليل؟
لكم الكلمة تفضلو ، مع كل احتراماتي لحرية التعبير او البغرير.
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-2
8 - simo danmark الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:17
هدا هو الوجه الخفي للدول الاسكندنافية......كدب من قال ان الدنماركيين اسعد شعب....الإحصائيات الأخيرة بينت على تزايد المنتحرين بنسبة عالية.....رغم جودة العيش فالناس ينتحرون......طبعا انه غياب الوازع الديني...الحمد والشكر لله على الاسلام
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2
9 - كابتن سيمو الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:18
سيظهر الكهنوتات بأفكارهم الماضوية ويعطون تبريرات من ثراتهم السحيق مدعين أن غياب الوزاع الديني هو السبب، كيف يمكن لنا ان ندعي ذلك في ظل غياب احصائيات عن حالات الإنتحار في المغرب لكي نقارن ونحلل؟ المغرب يشهد حالات انتحار كثيرة كذلك، لذا ابتعدو عن التفسيرات الجاهزة التي لن تأتي بحلول.
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3
10 - مغريبي عاق ؤسلت الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:25
السويديين كينتحرو ؤعربان كيديرو جميع الوسائل باش يوصلو للسويد ؤيلصقو تماك.
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10
11 - Yahya الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:27
للعلم فقط، اغلب المنتحرين من اللاجئين العرب المسجونين بسبب الجراءم و الابناء المتبنين من افريقيا و اسيا و امريكا اللاتينية.
السويد تقدم الإحصائيات بدقة و شفافية. هل المغرب يحصي المنتحرين؟!! فإذا أحصاهم، ستكون النتيجة مثل احصاء المنتخبين و العاطلين و الأميين و نسبة العرب و نسبة الفقر في المغرب! لاحظوا الان سماع عدد عمليات الانتحار يوميا و ما بالك اذا اصبح مستوى المعيشة فيه كالسويد!!! الشقق و السيارات و الهواتف النقالة و الكريدي و الأعراس و العزوف عن الزواج و الكريدي و السفريات و الفايسبوك و الجهل و المخدرات و الجشع و الأنانية ستعم المغرب كما سيعم معها الانتحار.
السويد تصرف على كل شخص ذوي الاحتياجات الخاصة مليون سنتيم في اليوم! اييييه عشرة آلاف درهم في اليوم! انهم VIP
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2
12 - جبلي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:28
قرى الشاون حطمت رقم السويد في الانتحار وننتظر افتتاح 'مشفى الامراض النفسية' بعاصمة الاقليم للتغلب على الاكتءاب
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2
13 - karim الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:39
رغم تقدم السويد واحتلالها مراتب متقدمة في الدخل الفردي ورفاهية الحياة وجودة الخدمات الصحية وغيرها فنسبة الإنتحار جد مرتفعة مقارنة بدول نامية . التقرير لم يشر إلى الأسباب. أعتقد أن الفراغ الروحي وبرودة المناخ لهما دور كبير في ذلك، والله أعلم.
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0
14 - سعيد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:43
انه رقم مهول بالنسبة لدولة عدد سكانها صغير، و السبب اقوله لكم لاني عاشرت بعض سكان البلد المثقفون ، انه الفراغ الروحي، و عدم الإيمان برب (الغالبية ملحدة ) و الانانية ،و ظعف الاواصر الاجتناعية(العائلة، الجيران ،)هاذا مختصر، و لاحظوا معي أن الشعب السويدي من ارفه و ارقى و أطيب شعوب أوروبا و اجنحهم إلى السلم دولتا و شعبا ،رغم انهم أحفاد الفايكينك البحارة المحاربون المتوحشون (لي باربار ) و أخيرا الطقس الموحش و الكئيب غالبية السنة، ،،،،،،
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15 - مدوخ 2 الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:48
اسمحوا لي ان اسحب التعليق الاول ظننت خطا ان عدد المنتحرين يخص المغرب . مرة اخرى اجدد اعتذاري مادام ان الامر يتعلق بالسويد فان سبب الانتحار لا علاقة له بالسياسات الحكومية الامر يتعلق بالاكتئاب الفشل في الحياة تعاطي المخدرات الفراغ الروحي الياس الادمان البعد عن الدين
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16 - الحسين الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:58
السعادة كل السعادة في الإيمان بالله تعالى والإيمان بالآخرة والقدر خيره وشره. الا بذكر الله تطمئن القلوب.
ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
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