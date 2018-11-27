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الرئيسية | خارج الحدود | التأمين الاجتماعي يغطي الواقيات الذكرية في فرنسا

التأمين الاجتماعي يغطي الواقيات الذكرية في فرنسا

التأمين الاجتماعي يغطي الواقيات الذكرية في فرنسا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 17:40

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، أن الأطباء سيستطيعون كتابة الواقيات الذكرية مثل باقي الأدوية في الروشتات لكي يتم صرفها من خلال التأمين الاجتماعي للتشجيع على مكافحة مرض السيدا.

وقالت الوزيرة لإذاعة "فرانس إنتر" إن "أي شخص بالغ سواء رجل أو إمرأة يستطيع الآن الذهاب للطبيب والحصول على واقيات ذكرية سيتم صرفها لهم بموجب روشتة طبية".

وأشارت إلى أنه سيتم صرف علامة واحدة محددة من الواقيات الذكرية، ولكنها لم تحددها، مبرزة أنه يتم كل عام رصد ستة آلاف إصابة جديدة بينها من 800 إلى ألف شاب أصغر من 25 عاما يستخدمون الواقيات أحيانا في أول علاقة جنسية لهم ولا يستخدمونها بعد ذلك في الاتصالات الجنسية التالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أنس طنجاوي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 17:54
ايرو زيدونا حتى هادي على الساعة و TGV..
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-17
2 - ممرض الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 17:58
أتمنى في بلادي كذلك أن تقوم الجهات المسؤولة في قطاع الصحة والأسرة بتوزيع الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل وغيرها مجانا وبصفة مستمرة على الأسر ، وأن تقوم بسياسة صارمة لتنظيم الأسرة والنسل خصوصا المعوزة منها...
لم تستطيعو توفير حياة أفضل لأبنائكم فرجاءا لا تلدوهم في بلاد لن ترحمهم.
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41
3 - Hassan Sima الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 17:59
هـنا في المغرب نفاق گبير من طرف الدولة گيف تظهـرون أنگم تحاربون الفساد وأنتم تبيعون واقيات دگرية لغير المتزوجين أين الخلل
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-25
4 - يونس السلفي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:00
الحمد لله على نعمة الإسلام و كفى بها نعمة
التأمين عندنا هو الزواج لمن استطاع و الصيام لمن تعذر عليه
أما هم فالسيدا في ازدياد ولو وزعوا الواقي مجانا
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16
5 - صراحة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:21
بغض النظر عن كونهم يشجعون العلاقات الاشرعية.المهم انهم يضعون المواطن في اولوياتهم ويسهلون سبل عيشه.اما نحن فالزنا موجووووووود و قلة الاعتبار حدث و لا حرج
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5
6 - الله يستر الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:35
و الله غير شي اسبوع دابة ..طاح فبالي كم ستكون نسبة المصابين و المصابات بالسيدا في بلادنا و خصوصا ملي كثروا الشواذ.....
اكيد غادي يكون شي رقم كيخلع ....
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2
7 - مسلم الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:53
الواقي الذكري سيزيد من إنتشار المرض بفتح باب الشهوات ويبقى افظل وقاية من السيدا الصوم تربح به دنياك بتوفير المال واخرتك بتوفير الحسنات
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