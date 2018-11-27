التأمين الاجتماعي يغطي الواقيات الذكرية في فرنسا

هسبريس - متابعة

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، أن الأطباء سيستطيعون كتابة الواقيات الذكرية مثل باقي الأدوية في الروشتات لكي يتم صرفها من خلال التأمين الاجتماعي للتشجيع على مكافحة مرض السيدا.

وقالت الوزيرة لإذاعة "فرانس إنتر" إن "أي شخص بالغ سواء رجل أو إمرأة يستطيع الآن الذهاب للطبيب والحصول على واقيات ذكرية سيتم صرفها لهم بموجب روشتة طبية".

وأشارت إلى أنه سيتم صرف علامة واحدة محددة من الواقيات الذكرية، ولكنها لم تحددها، مبرزة أنه يتم كل عام رصد ستة آلاف إصابة جديدة بينها من 800 إلى ألف شاب أصغر من 25 عاما يستخدمون الواقيات أحيانا في أول علاقة جنسية لهم ولا يستخدمونها بعد ذلك في الاتصالات الجنسية التالية.