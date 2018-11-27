24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المريني تبكي رحيل الصقلي وبنشريفة .. شاعر بهاء وعلامة معطاء
- جامعي يرهن تطور أنظمة الحكم والشعوب بإرساء الاتحاد المغاربي
- رجال الأمن بين التظلمات الإدارية والإخلال بأخلاقيات المهنة
- مغاربة وبيع الأعضاء البشرية
- بنحليب يدخل تاريخ "الكاف" بأهدافه مع الرجاء
"ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)
إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)
رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)
- رواندا .. من "جحيم" الحروب الأهلية إلى "نعيم" الاقتصادات الإفريقية - (128)
- محكمة طنجة تدين مسرِّبي "فيديو" الفنان السكيرج بسنتين سجنا - (113)
- "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي - (60)
- نشطاء سوس يراهنون على "مسيرة أكادير" لاعتماد العرف الأمازيغي - (41)
- رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التأمين الاجتماعي يغطي الواقيات الذكرية في فرنسا
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، أن الأطباء سيستطيعون كتابة الواقيات الذكرية مثل باقي الأدوية في الروشتات لكي يتم صرفها من خلال التأمين الاجتماعي للتشجيع على مكافحة مرض السيدا.
وقالت الوزيرة لإذاعة "فرانس إنتر" إن "أي شخص بالغ سواء رجل أو إمرأة يستطيع الآن الذهاب للطبيب والحصول على واقيات ذكرية سيتم صرفها لهم بموجب روشتة طبية".
وأشارت إلى أنه سيتم صرف علامة واحدة محددة من الواقيات الذكرية، ولكنها لم تحددها، مبرزة أنه يتم كل عام رصد ستة آلاف إصابة جديدة بينها من 800 إلى ألف شاب أصغر من 25 عاما يستخدمون الواقيات أحيانا في أول علاقة جنسية لهم ولا يستخدمونها بعد ذلك في الاتصالات الجنسية التالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لم تستطيعو توفير حياة أفضل لأبنائكم فرجاءا لا تلدوهم في بلاد لن ترحمهم.
التأمين عندنا هو الزواج لمن استطاع و الصيام لمن تعذر عليه
أما هم فالسيدا في ازدياد ولو وزعوا الواقي مجانا
اكيد غادي يكون شي رقم كيخلع ....