24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المريني تبكي رحيل الصقلي وبنشريفة .. شاعر بهاء وعلامة معطاء
- جامعي يرهن تطور أنظمة الحكم والشعوب بإرساء الاتحاد المغاربي
- رجال الأمن بين التظلمات الإدارية والإخلال بأخلاقيات المهنة
- مغاربة وبيع الأعضاء البشرية
- المكسيك تدخل غينيس بـ"التامال" الأطول عالميا
"ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)
إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)
رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)
- رواندا .. من "جحيم" الحروب الأهلية إلى "نعيم" الاقتصادات الإفريقية - (129)
- محكمة طنجة تدين مسرِّبي "فيديو" الفنان السكيرج بسنتين سجنا - (119)
- "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي - (60)
- نشطاء سوس يراهنون على "مسيرة أكادير" لاعتماد العرف الأمازيغي - (44)
- نشطاء يعولون على هيئات سياسة ومدنية لإسقاط التجنيد الإجباري - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسرائيل تعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد
قالت إسرائيل الثلاثاء إنها ستستأنف العلاقات مع تشاد بعد قطعها عام 1972 وذلك بعدما قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة مفاجئة للقدس الأسبوع الحالي.
وبعد انتهاء الزيارة التي استمرت يومين، قالت إسرائيل في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيزور تشاد قريبا وسيعلن مع الرئيس التشادي استئناف العلاقات".
ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة.
وتشاد دولة ذات أغلبية مسلمة. ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل ومعظم البلدان العربية أو الإسلامية.
وظلت بعض البلدان الأفريقية بمنأى عن إسرائيل منذ احتلالها أراضي فلسطينية في حرب عام 1967 لكن حكومة نتنياهو تسعى لتحسين علاقاتها مع القارة.
كما تقاربت بعض البلدان المسلمة السنية مع إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية بسبب مخاوف مشتركة من تصاعد النفوذ الإيراني.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو وديبي اجتمعا في القدس و"ناقشا التهديدات المشتركة ومحاربة الإرهاب" وكذلك التعاون في الزراعة والطاقة الشمسية والأمن المائي والصحة.
ووصف نتيناهو استئناف العلاقات مع تشاد بأنه مثال يظهر قدرة إسرائيل على تحقيق انتصارات دبلوماسية في أفريقيا والشرق الأوسط رغم صراعها مع الفلسطينيين.