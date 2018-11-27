وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"

هسبريس - رويترز

قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة (سبونج بوب سكوير بانتس) توفي عن عمر يناهز 57 عاما.

وقالت نيكولوديون في بيان "نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرج بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري. كان صديقا محبوبا وشريكا إبداعيا لكل شخص في نيكولوديون وقلوبنا مع أسرته".

كان هيلنبرج قال في 2017 إنه يعاني من المرض الذي يسبب ضمور الجهاز العصبي والمعروف أيضا باسم مرض لو جيريج.