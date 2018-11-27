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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"

وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"

وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:40

قالت شبكة نيكولوديون التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة (سبونج بوب سكوير بانتس) توفي عن عمر يناهز 57 عاما.

وقالت نيكولوديون في بيان "نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرج بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري. كان صديقا محبوبا وشريكا إبداعيا لكل شخص في نيكولوديون وقلوبنا مع أسرته".

كان هيلنبرج قال في 2017 إنه يعاني من المرض الذي يسبب ضمور الجهاز العصبي والمعروف أيضا باسم مرض لو جيريج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فرهاد مجيدي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:51
انه مسلسله الكرتوني سبونج بوب كله ينطوي على اجندة تخدم الماسونية من اجل تدمير عقول الأطفال
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2 - ber nour الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:55
فل يرقد بي سلام الصبر والسلوان لي عائلته ومحبيه
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