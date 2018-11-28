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كُتّاب وآراء
مؤسس "علي بابا" ينضم إلى "الشيوعي الصيني"
أعلن "الحزب الشيوعي" الصيني، الثلاثاء، أن مؤسس شركة "علي بابا" العالمية للتجارة الإلكترونية، "جاك ما" عضو في الحزب الذي يتولى الحكم بالبلاد.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "الشعب اليومية"، التابعة للحزب، من دون أن تذكر تاريخ انضمامه.
إلا أنها أكدت أن الشركة ساهمت في تطوير التجارة الإلكترونية وخدمات النقل في الصين وانتشار الدفع عن طريق المحمول عبر تطبيق "Alipay" الخاص بها.
واعتبرت أن "جاك ما"، هو من بين 100 شخص ساهموا في دعم عملية الانفتاح على الخارج والإصلاحات بالبلاد التي أطلقها الرئيس الصيني السابق "دينغ شياو بينغ" عام 1978.
تجدر الإشارة إلى أن مركز "هورون" الصيني للأبحاث، ومقره مقاطعة شينجيانغ (شمال غرب)، أعلن في أكتوبر أن "ما" هو أغنى رجل في الصين وتبلغ إجمالي ثرواته 39 مليار دولار.
وفي 10 شتنبر، أعلن مؤسس شركة "علي بابا" العالمية للتجارة الإلكترونية، "جاك ما"، تقاعده العام المقبل.
وقال "جاك"، في كلمة له، إن "دانيل تشانغ" وهو الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، سيكون رئيس مجلس الإدارة المقبل.
وأضاف: "يوم 10 شتنبر 2019، سيكون موعدًا لتركي منصبي الحالي.. هذا التاريخ يوافق الذكرى العشرين لتأسيس نواة مجموعة علي بابا".
وزاد "جاك ما": قمنا بإعداد خطة لتداول المنصب كل 10 سنوات، بهدف تعزيز الحوكمة.. كذلك سنعمل مع الرئيس الجديد لتسهيل انتقال المنصب بشكل سلس".
و"علي بابا"، واحدة من أكبر المجموعات العالمية في مجال مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، وتتبعها 9 شركات في مجال البيع والتوصيل والإنترنت والتكنولوجيا.
وبلغ مجمل عائدات الشركة في الربع الثاني من عام 2018، نحو 11.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة 61 بالمائة على أساس سنوي.
وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة، قرابة 400 مليار دولار، بإجمالي موظفين يتجاوز 60 ألفًا في الصين وحول العالم.