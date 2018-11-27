السلطان محمد الخامس يتزوج بملكة جمال روسية

هسبريس ـ مُتابعة

عقد ملك ماليزيا محمد الخامس قرانه مؤخرا من حسناء روسية تدعى أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة "ملكة جمال موسكو 2015".

ولوحظ أن العرس تضمن تقديم الطعام الحلال دون المشروبات الكحولية.

وخرجت العروسة إلى الجمهور في فستان روسي، أما ملك ماليزيا فكان في لباس بلاده التقليدي.

وفازت أكسانا بلقب ملكة جمال موسكو في سن 22. وتقام مسابقة "ملكة جمال موسكو" منذ عام 1994. وتشارك فيها فتيات من سن 14 إلى 26 سنة.

وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا أن الملك محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما.

وأضاف المصدر أن أكسانا اعتنقت الإسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

ولم يعلق المصدر عن لقب زوجة الملك الحالي، وأشار بأنها ستحصل على لقب "داتين"، وتلقب أي امرأة متزوجة من شخصية ذات أصول عريقة بهذا اللقب في البلاد.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.

وكان محمد الخامس حاكم أو سلطان بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.