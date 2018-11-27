24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)

  2. إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)

  3. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  4. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  5. الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السلطان محمد الخامس يتزوج بملكة جمال روسية

السلطان محمد الخامس يتزوج بملكة جمال روسية

السلطان محمد الخامس يتزوج بملكة جمال روسية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 22:43

عقد ملك ماليزيا محمد الخامس قرانه مؤخرا من حسناء روسية تدعى أكسانا فويفودينا، الفائزة في مسابقة "ملكة جمال موسكو 2015".

ولوحظ أن العرس تضمن تقديم الطعام الحلال دون المشروبات الكحولية.

وخرجت العروسة إلى الجمهور في فستان روسي، أما ملك ماليزيا فكان في لباس بلاده التقليدي.

وفازت أكسانا بلقب ملكة جمال موسكو في سن 22. وتقام مسابقة "ملكة جمال موسكو" منذ عام 1994. وتشارك فيها فتيات من سن 14 إلى 26 سنة.

وذكر مصدر من القصر الملكي في ماليزيا أن الملك محمد الخامس، كان يزور عروسته باستمرار في روسيا خلال العام قبل زواجهما.

وأضاف المصدر أن أكسانا اعتنقت الإسلام قبل زواجهما الذي كان في موسكو.

ولم يعلق المصدر عن لقب زوجة الملك الحالي، وأشار بأنها ستحصل على لقب "داتين"، وتلقب أي امرأة متزوجة من شخصية ذات أصول عريقة بهذا اللقب في البلاد.

وصعد الملك على العرش عام 2016، ومنصب الحاكم الأعلى أو رئيس الدولة هو منصب يختاره مجلس الحكام المؤلف من تسع حكام، ويصوت لرئيس الدولة أو الحاكم الأعلى مرة كل خمس سنوات.

وكان محمد الخامس حاكم أو سلطان بالوراثة لولاية كيلانتان، وهذا زواجه الثاني بعد طلاق دام 10 سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.