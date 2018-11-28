اليابان .. ارتفاع حالات الإصابة بمرض الزهري

هسبريس - د.ب.أ

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية، ومقره طوكيو، إن عدد المصابين بمرض الزهري في اليابان ارتفع إلى 6096 مريضا هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 47 عاما.

وتجاوز عدد المرضى حتى 18 نونبر الجاري عدد حالات الإصابة بالمرض العام الماضي، والذي بلغ 5820 مريضا، حيث يرتفع العدد بصورة خاصة بين الرجال من العشرينات إلى الأربعينات من العمر والسيدات في العشرينيت، وذلك بحسب ماقالته وزارة الصحة والعمل.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض الزهري ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2011، عندما سجلت اليابان 827 حالة. مع ذلك لم يعرف بعد سبب الزيادة السريعة.

وخلص المعهد إلى أن ربع الحالات التي تم تسجيلها هذا العام، ويقدر بـ 1548 حالة تم رصدها في طوكيو هذا العام، يليها مقاطعة أوساكا ( 1043 حالة).

ومن بين الـ 5081 مريضا الذي تم تسجيلهم في الفترة من يناير حتى شتنبر الماضيين، تبلغ نسبة الرجال 66 في المئة والنساء 34 في المئة.

طالبت الوزارة المواطنين باستخدام الواقي الذكري لمنع الإصابة بالمرض و الخضوع للفحص الطبي على الفور إذا شعروا بأنهم أصيبوا بالمرض.

يشار إلى أن مرض الزهري تسببه بكتريا، و ينتقل عبر الاتصال الجنسي. ويمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة في حال عدم علاجه بصورة ملائمة.