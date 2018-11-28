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الرئيسية | خارج الحدود | استخبارات نيوزيلندا تمنع استخدام أجهزة هواوي

استخبارات نيوزيلندا تمنع استخدام أجهزة هواوي

استخبارات نيوزيلندا تمنع استخدام أجهزة هواوي
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 14:35

منعت الاستخبارات النيوزيلندية ثاني أكبر شركة لاتصالات الهواتف المحمولة في الدولة، "سبارك"، من استخدام أجهزة "هواوي" الصينية في شبكات الجيل الخامس المقرر تطويرها ، قائلة إنها "تثير مخاطر كبيرة على الأمن القومي".

وقالت شركة "سبارك"، في بيان لها، إن المدير العام للمكتب الحكومي لأمن الاتصالات، أندرو هامبتون، أبلغ الشركة بأنها لا تستطيع استخدام الأجهزة الصينية للجيل الخامس من شبكة الاتصال اللاسلكي المخطط لها.

وأكد هامبتون أن المكتب الحكومي لأمن الاتصالات أجرت تقييما لبلاغ من سبارك، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات حول العملية التنظيمية الجارية.

وقال المسؤول نفسه :"يتعامل المكتب الحكومي لأمن الاتصالات مع جميع البلاغات التي يتلقاها على أنها حساسة من الناحية التجارية".

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمركيةي تضغط على حلفائها للتوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات من شركة " هواوي تكنولوجيز " الصينية .

وقامت أستراليا، بالفعل، بمنع استخدام هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها. بينما بيان معمم قالت فيه شركة سبارك إنها لم تتح لها الفرصة حتى الآن لمراجعة التبرير التفصيلي وراء القرار.

وجاء في البيان أيضا :"في الوقت الذي نشعر فيه بخيبة أمل إزاء هذا القرار ، فإننا على ثقة بأن القرار لن يؤثر على خططنا لإطلاق شبكة الجيل الخامس لشركة سبارك بحلول أول يوليوز 2020 ، وهو ما يتطلب توفير نطاق الموجات اللازمة من قبل حكومة نيوزيلندا".

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