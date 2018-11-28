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كُتّاب وآراء
ترامب يرفض القبول بظواهر التغيرات المناخية
أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه غير مؤمن بالتغير المناخي، مشيرا إلى أنه لا يرى الآثار التي تسردها التقارير العلمية حول هذه الظاهرة.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، إن "إحدى مشكلات ناس كثيرة مثلي أنا، أننا نتمتع بقدر كبير من الذكاء، لكننا لسنا بالضرورة مؤمنين بشدة بهذا الأمر".
وتابع: "فيما يتعلق بما إذا كان (التغير المناخي) يحظى أم لا بتدخل من قبل الإنسان، وإذا ما كانت الآثار التي تتحدث عنها موجودة هناك (بالفعل)، أنا لا أراها".
وعارض ترامب بهذه الكلمات للمرة الثانية في 24 ساعة التقرير الصادر مؤخرا عن حكومته والذي يشير إلى أن تداعيات التغير المناخي يمكن أن تبلغ مئات المليارات من الدولارات.
وبحسب التقرير يمكن أن تسبب آثار الاحتباس الحراري انكماش الاقتصاد بنسبة 10%، ما يمثل صغف الخسائر المسجلة خلال فترة الكساد الكبير في عام 1930.
وحول التقرير الرسمي، ذكر ترامب: "لا أؤمن به". وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة إن الهواء والمياه في الولايات المتحدة أكثر نظافة من أي وقت مضى، لكن لم يلق الضوء على أسباب الاحتباس العالمي الذي يعود بحسب الإجماع العلمي إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يشار إلى أن ترامب قد أعلن في يونيو 2017 الانسحاب من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، في قرار مثير للجدل جعل بلده بمفرده دون باقي دول العالم خارج المعاهدة.