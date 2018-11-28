الرئيس الأفغاني يشكل فريقا للتفاوض مع طالبان

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمام مؤتمر للأمم المتحدة، إنه شكل فريق تفاوض من 12 عضوا في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام تدمج حركة طالبان في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المرأة.

وأضاف: "يسعدني إعلان أننا وبعد عدة أشهر من المشاورات المكثفة مع مواطنينا في مختلف أنحاء البلاد وضعنا خارطة طريق لمفاوضات السلام". وتابع: "شكلنا الأجهزة والآليات اللازمة للسعي إلى التوصل لاتفاقية سلام. سنمضي الآن إلى الفصل المقبل في عملية السلام".